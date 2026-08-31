باياري يحقق الانتصار الثالث

دخل الفنلندي سامي باياري، على متن تويوتا ياريس جي آر، بقوة في الصراع على لقب بطولة العالم للراليات، بتحقيقه فوزه الثالث تواليًا وفي مسيرته أيضًا بعد إنهاء رالي الباراجواي، الجولة 11 للموسم من أصل 14، في الصدارة الإثنين.

ولم تكن نهاية النسخة الثانية من هذا الرالي سلسة، إذ ألغيت المرحلة الخاصة قبل الأخيرة بسبب حادث كبير للسائق الياباني تاكاموتو كاتسوتا.

وأنهى باياري الرالي في الصدارة أمام ثنائي هيونداي النيوزيلندي هايدن بادون والفرنسي أدريان فورمو.

وتقدم ابن الـ24 عامًا بفارق 25.8 ثانية على بادون، فيما جاء فورمو ثالثًا بفارق 40 ثانية على الرغم من تعرضه لثلاثة ثقوب في الإطارات خلال المرحلة الأولى السبت.

وحافظ البريطاني إلفين إيفانز «تويوتا» على صدارة الترتيب العام للبطولة على الرغم من حلوله رابعًا، إلا أن باياري قلص الفارق الذي يفصله عنه إلى 20 نقطة فقط مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم.

أما الفرنسي سيباستيان أوجييه، فتدارك خيبة السبت بعد تعرضه لأضرار في نظام التعليق، وحقق ثاني أسرع زمن في المرحلة الاستعراضية «باور ستايج» خلف زميله في تويوتا السويدي أوليفر سولبرج، ليحصد تسع نقاط إضافية، لكن آماله في إحراز لقب عالمي عاشر باتت شبه معدومة.

وشهد الرالي الذي جرى على طرقات ترابية عبر الحقول والمروج والغابات في هذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية، عددًا قياسيًا من الثقوب في الإطارات والخروج عن المسار والحوادث، من بينها الحادث الذي تعرض له كاتسوتا وملاحه الإيرلندي آرون جونستون والذي بدا أنه لم يسفر عن إصابات خطيرة للرجلين.

وألغت إدارة السباق المرحلة الخاصة الحادية والعشرين قبل الأخيرة بشكل كامل، بعد الحادث العنيف الذي أدى إلى تحطم سيارة كاتسوتا بعدما انقلبت السيارة مرات عدة.