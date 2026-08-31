24 ساعة حاسمة.. ديابي بين الانتقال والعودة

يحسم نادي الاتحاد موقفه النهائي من قضية انتقال الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى باير ليفركوزن الألماني خلال الـ24 الساعة المقبلة، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن احتمالية عودة اللاعب إلى تمثيل «النمور» خلال الموسم الجاري واردة في ظل عدم الوصول إلى صيغة نهائية مع ديابي.

ووقعت إدارة النادي الألماني على صيغة عقد انتقال ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن الاتحاد لم يوقع، حتى موعد إعداد الخبر، منتظرًا الوصول إلى اتفاق مع الجناح الفرنسي.

يشار إلى أن الدوري الألماني الممتاز يغلق فترة انتقالاته الصيفية الثلاثاء.

ومثّل ديابي «الإتي» في 73 مباراة، أحرز خلالها 11 هدفًا وصنع 33، منذ انضمامه قبل عامين قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

ولعِب الفرنسي 173 مباراة لصالح باير ليفركوزن، في الدوري الألماني، من 2019 إلى 2023، محرزًا 49 هدفًا وصانعًا 47.