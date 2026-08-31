أبها يكثف تأهيل 3

يكثف الفرنسي لورينتز روزييه وعبد الكريم دارسي ومحمد الدوسري، ثلاثي فريق أبها الأول لكرة القدم، برامجهم العلاجية والتأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي، تمهيدًا لعودتهم إلى التدريبات الجماعية، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن الثلاثي يخضع لجلسات علاج وتأهيل مع اختصاصي العلاج الطبيعي، بهدف تسريع جاهزيتهم للعودة إلى المشاركة مع زملائهم فور اكتمال برامجهم.

ميدانيًا، واصل لاعبو أبها تحضيراتهم لمواجهة الاتفاق، الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وركز الكرواتي دامير بروتيتش، مدرب الفريق، على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية، خاصة في الجانب الدفاعي، إلى جانب سرعة التحول وبناء الهجمات.

ويدخل أبها مواجهة الاتفاق باحثًا عن انتصاره الأول في الدوري، بعدما جمع نقطة واحدة من أربع مباريات، بتعادل أمام الخليج وثلاث خسائر.