بـ 22 مليونا.. مونيوس إلى فورست

اجتمع الكولومبي دانييل مونيوس، الظهير الأيمن، مجددًا مع مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر في كريستال بالاس، بعدما أكمل انتقاله الإثنين إلى فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم.

ولم يكشف فورست عن قيمة الصفقة، لكن موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ذكرت أن النادي دفع نحو 22 مليون جنيه إسترليني «30 مليون دولار» للتعاقد مع مونيوس لمدة ثلاثة أعوام.

وكان اللاعب انضم إلى كريستال بالاس في يناير 2024، وأسهمت تحت قيادة دلاسنر في إحراز كأس إنجلترا، وهو أول لقب كبير في تاريخ النادي، إضافة إلى الفوز بدرع المجتمع 2025 ومسابقة «كونفرس ليج» في مايو.

وخاض مونيوس 46 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي، مسجلًا أربعة أهداف في 29 مباراة ضمن الدوري.

وقال مونيوس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «أول ما يمكن قوله إن هذا نادٍ يملك عقلية الفوز. أعتقد أنه عندما يكون هذا هو الطموح وهذه هي الذهنية، سواء لدى الإدارة والجهاز الفني أو لدى اللاعبين، فإن ذلك يجعل النادي مميزًا».

وأضاف: «أعتقد أن أوليفر جلاسنر شخص مميز، تربطني به علاقة جيدة جدًا، وقد حققنا أشياء كبيرة معًا، وكانت فترة استثنائية فعلًا. ما فعله مع نادينا السابق يحظى مني بالكثير من الاحترام والإعجاب».

ولا يزال نوتنجهام يبحث عن فوزه الأول في الدوري الموسم الجاري، بعدما خسر 1ـ0 أمام ليدز، وتعادل 2ـ2 مع ليفربول.