«الحكام المصرية»: محادثة معروف وجمعة مختلقة

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، عدم صحة ما تردد في وسائل الإعلام بشأن فحوى حديث دار بين حكم مباراة فريقي الأهلي ومضيفه زد في الدوري الممتاز وأحد إداريي الفريق الضيف.

وذكرت وسائل إعلام محلية بعد فوز الأهلي 2ـ0، الجمعة، أن الحكم محمد معروف طلب من وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي، استبدال لاعب لأنه لن يستطيع «حمايته»، وذلك بعد حصول اللاعب على بطاقة صفراء وتدخله على أحد لاعبي زد.

وقالت اللجنة في بيان نشره الاتحاد إنها استمعت لتسجيلات حكم الفيديو المساعد للواقعة، ولم يثبت لديها أن الحكم محمد معروف تحدث إلى وائل جمعة بشأن اللاعب علي محمود، ولكن كان الحديث عن مطالبة الأهلي بخطأ واعتراض وائل جمعة.

وأضافت: «كان رد الحكم محمد معروف بأنه لا يوجد خطأ وتمت مراجعتها من قبل حكم الفيديو المساعد، ولا يوجد بالحوار أي حديث بمطالبة الحكم بخروج اللاعب لحمايته كما أثير بالإعلام».

وأوضحت أن المجلس الأعلى للإعلام استدعى الممثل القانوني للقناة لجلسة الاستماع بسبب هذه المخالفة. وأكدت حرصها الكامل على التعامل مع جميع الوقائع والملاحظات المتعلقة بالتحكيم بكل شفافية وموضوعية، مع الالتزام بالتحقق من الحقائق قبل إصدار أي أحكام أو تداول معلومات غير دقيقة.

وبعدما حقق العلامة الكاملة بعد جولتين، يتساوى الأهلي مع بيراميدز وطلائع الجيش والمصري برصيد ست نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين أمام الزمالك حامل اللقب.