ميراندا يقود العدالة إلى الانتصار الأول

حقق فريق العدالة الأول لكرة القدم انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى بعد الفوز على مضيفه البكيرية بهدف دون رد ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدين الفريق الشرقي بالفوز إلى البرازيلي دييجو ميراندا، لاعب الفريق، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 17.

ورفع العدالة رصيده إلى 4 نقاط وقفز إلى المركز السادس، بينما بقي البكيرية عند المركز الـ 14 برصيد نقطتين.

وفي مباراة ثانية جرت في التوقيت ذاته خيّم التعادل السلبي على مواجهة الصقر وضيفه الأخدود خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وبهذه النتيجة فشل الأخدود في القفز إلى صدارة الترتيب ولو مؤقتًا وتراجع إلى المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بينما رفع الصقر رصيده إلى 3 نقاط في المركز التاسع.

ويستضيف العدالة نظيره الصقر الثلاثاء المقبل، فيما يستضيف الأخدود نظيره النجمة، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأولى.