الاتفاق يستهدف مدافعا ومهاجما قبل نهاية الانتقالات

يتطلَّع نادي الاتفاق إلى استقطاب قلب دفاع أجنبي للفريق الأول لكرة القدم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأحد المقبل، كشفت أفادت مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويعتزم النادي، كذلك، إبرام صفقة أجنبية أخرى، تدعم تشكيل الفريق بمهاجم تحت السن.

وأكدت المصادر تركيز الإدارة في تحركاتها التعاقدية على اللاعبين الأجانب ذوي القيمة المالية المناسبة، من أجل نيل موافقة لجنة الرقابة المالية، في رابطة دوري المحترفين، على التوقيع معهم.

ويستهدف النادي الشرقاوي عبر الصفقتين المرتقبتين تقديم المزيد من الدعم للمدرب الأسترالي آرثر باباس، الذي خسِر المباريات الأربع الماضية وكسِب مباراةً واحدةً منذ انطلاق الموسم الجاري.

وتعاقد الاتفاق، هذا الصيف، مع الجناح الكوسوفي بيرسانت سيلينا، والمهاجم السويدي جوردان لارسون، والجناح الفرنسي ريان ميسي، والإيفواري عبدولاي كانتي، لاعب الوسط.

ومن لاعبيه الأجانب الذين مثّلوه خلال المواسم الماضية، يحتفظ الفريق بالسلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، والمدافع الإسكتلندي جاك هيندري، والإسباني ألفارو ميدران، لاعب الوسط، والسلوفاكي أوندريج دودا، لاعب الوسط، والمهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، والجناح الصربي ماتيا جلوشيفيتش، والجناح الجنوب إفريقي موهاو نكوتا.

ووفقًا للمصادر، سيعيد الفريق ترتيب قائمة أجانبه، مع نهاية فترة الانتقالات، إذا أبرمت الإدارة صفقتي المدافع والمهاجم الأجنبيين.

وافتتحت كتيبة باباس الموسم بالفوز على الرياض ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وخسِرت من الفتح والنصر والدرعية، في الجولات الثلاث الماضية، ومن الجبلين في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.