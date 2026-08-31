ريتشارليسون: لن يقرر أحد مستقبلي بعد الآن

يستعد البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، للعودة إلى إيفرتون، رغم تأكيده أن «لا أحد سيقرر مستقبلي بعد الآن».

ويجري إيفرتون محادثات مع توتنام بشأن صفقة محتملة لإعادة الدولي البرازيلي إلى «ميرسيسايد»، بعد أن صرح المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، السبت، بأن ريتشارليسون استُبعد من تشكيلته التي خسرت أمام نيوكاسل 0ـ2 لأن اللاعب طلب الرحيل مرات عديدة.

لكن ريتشارليسون لجأ إلى «إنستجرام» الإثنين ليقدم رواية مختلفة تمامًا للأحداث، قبل إغلاق باب الانتقالات الثلاثاء.

وقال في تصريحات لافتة: «بعد كل ما مررت به خلال الأعوام القليلة الماضية، قررت أنه لن يقرر أحد مستقبلي نيابة عني بعد الآن».

وأضاف: «مررت بالكثير من الأمور السيئة، وتقريبًا جميعها حدثت لأن آخرين اتخذوا قرارات بدلًا مني. الضغوط والتهديدات والإجراءات الانتقامية، لا شيء من ذلك يخيفني. لقد مررت بما هو أسوأ بكثير، صدقوني».

وتابع البرازيلي: «لقد أوضحت دائمًا، في كل فرصة أتيحت لي، أن الانتقال إلى ناٍد آخر لن يحدث إلا إذا كان مفيدًا للنادي أيضًا. وإذا لم يكن كذلك، فلن أوافق أبدًا. تمامًا كما لم أوافق على الرحيل عندما كانت الأمور تسير بشكل سيئ وكانوا بحاجة إلي».

وأردف ابن الـ29 عامًا: «لقد بقيت وقدمت كل ما لدي. لذلك آمل أن يتم التعامل مع وضعي بالاحترام نفسه الذي أظهرته دائمًا لتوتنام ولكل من عمل معي خلال هذه الفترة. فقط لا تحاولوا اتخاذ القرار بدلًا مني».

وأكد ريتشارليسون أنه سيكون سعيدًا بالعودة إلى إيفرتون، النادي الذي لعب في صفوفه بين عامي 2018 و2022.

وعانى المهاجم من أجل فرض نفسه في توتنام منذ انتقاله إلى شمال لندن قبل أربعة أعوام.

وقال: «إذا توصل توتنام وإيفرتون إلى اتفاق، فسأعود إلى نادٍ أحبه كثيرًا. نعم، كانت نيتي العودة إلى المكان الذي كنت سعيدًا فيه للغاية، لكن المفاوضات جرت بالطريقة التي أرادها بعض الأشخاص فقط، ولن يكون الأمر كذلك بعد الآن».

وختم تصريحاته بـ: «رغم كل هذه الفوضى، فأنا مرتبط بعقد مع توتنام وسأبقى تحت تصرف النادي».

وكان ريتشارليسون الذي تحدث بصراحة في السابق عن معاناته المتعلقة بالصحة النفسية، سجل 12 هدفًا خلال موسم 2025ـ2026، وأسهم في تجنب توتنام الهبوط من الدوري الممتاز بصعوبة.