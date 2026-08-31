«الرياضة» تطلق خدمة تراخيص الرحالة

أطلقت وزارة الرياضة، خدمة تراخيص «الرحالة»، الإثنين، لتنظيم نشاط رياضة الرحالة داخل السعودية وخارجها، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع جودة التجربة الرياضية والسياحية، وتعزيز ثقافة الترحال المسؤول والمستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي إطلاق قسم تراخيص الرحالة في منصة رياضي؛ بهدف توحيد الإجراءات التنظيمية، وضمان ممارسة آمنة ومنظمة لرياضة الرحالة، التي تعد من الأنشطة النوعية الرائدة التي تجمع بين المغامرة، والاستكشاف البيئي؛ إذ يتاح للمتقدم من خلال المنصة، تقديم طلبات التصريح؛ بحيث يتم مراجعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان سير الرحلات، وفق الأطر النظامية داخل السعودية وخارجها، إلى جانب الاستفادة من الخدمات المقدمة الأخرى من الجهات المتنوعة.

وطبقًا لوزارة الرياضة يهدف هذا المشروع أن تكون السعودية وجهةً رائدةً لرحلات الرحالة المنظمة والآمنة والمستدامة؛ من خلال إبراز الصورة الحضارية للسعودية في الداخل والخارج، وتوثيق التجارب الرياضية والثقافية بشكل احترافي.