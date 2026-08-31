24 مليون ريال إيرادات السينما السعودية

سجل شباك التذاكر السعودي إيرادات بلغت 24.2 مليون ريال خلال الأسبوع الرابع من أغسطس الجاري، بعد بيع أكثر من 490 ألف تذكرة عبر 44 فيلمًا معروضًا في صالونات السينما، وفقًا لإحصاءات هيئة الأفلام.

وتصدَّر فيلم الأكشن الأمريكي «Mutiny» قائمة الأفلام الأعلى مبيعًا خلال الفترة من 23 حتى 29 أغسطس، محققًا 7.7 مليون ريال مجموع الإيرادات منذ عرضه من بيع 143.9 ألف تذكرة.

وشكلت الأفلام العربية حضورًا لافتًا بعدما حلّ الفيلم السعودي «عكس سير» ثالثًا، بإجمالي إيرادات 257.8 مليون ريال وحقق الفيلم المصري «الجواهرجي» الذي جاء في المركز السادس بإيرادات تجاوزت 223.2 ملايين ريال منذ بدء عرضه.

وفيلم «عكس سير» هو فيلم سعودي كوميدي، يمزج بين الأكشن والجريمة والإثارة. انطلق عرضه في صالات السينما السعودية بداية الشهر الجاري وهو بدعم من صندوق «بيج تايم» «Big Time»، ومدة عرضه 105 دقائق.

وغاب الفيلم المصري «صقر وكناريا» عن الأفلام العشرة الأكثر رواجًا، والتي سيطرت عليها الأفلام الأمريكية بخمسة أفلام، وفقًا لإحصاءات هيئة الأفلام.