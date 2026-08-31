ساعة تعيد النصر.. وبوستيكوجلو يفكر في راحة جديدة

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته الميدانية مساء الإثنين، بعد يومَي راحةٍ، وخاض حصةً تدريبيةً، بدنيةً تكتيكيةً، افتتحت استعداداته لمواجهة الاتحاد، السبت، ضمن خامس جولات دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر «الرياضية»، خضع اللاعبون، الذين شاركوا أمام التعاون الجمعة، لتمارينَ استشفائيةٍ في بداية التدريب، ثم انتقلوا إلى أرضية الملعب، داخل مركز «دار النصر»، حيث أدَّى الفريق كاملًا تمارينَ لياقيةً لـ 45 دقيقةً، تلاها عملٌ تكتيكي لمدة ربع ساعةٍ.

وتستمر الاستعدادات لـ «الكلاسيكو» مساء الثلاثاء، فيما لفتت المصادرُ إلى اتجاه المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو لمنح «الأصفر» راحةً، الأربعاء، قبل يومين من موعد مواجهة الاتحاد لتفادي الإرهاق في ظل لعِب خمس مبارياتٍ خلال الأسبوعين الماضيين.

وأفادت المصادرُ ذاتها بمشاركة سعد الناصر، الظهير الأيسر، في جزءٍ من تدريب الإثنين، واستئنافه بعدها تنفيذ برنامجه اللياقي الانفرادي. في الوقت ذاته، خضع المهاجم محمد مران لجلسةٍ علاجيةٍ داخل العيادة الطبية.

وأمام الفتح، في أولى جولات الدوري، أصيب الناصر في أربطة الكاحل، ومران في عضلة الفخذ الخلفية، ويغيبان عن المباريات منذ ذلك الحين.

وتحت قيادة بوستيكوجلو، المعيَّن الصيف الجاري، كسِب حامل لقب «روشن» مبارياته الخمس هذا الموسم، وآخرها أمام التعاون الجمعة، 2-1، لحساب رابع جولات الدوري.