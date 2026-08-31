ثنائية لوبيز تمنح الطائي نقاط الجندل

قاد الفنزويلي إيتور لوبيز، لاعب فريق الطائي الأول لكرة القدم، فريقه إلى الانتصار 2ـ1 على الجندل خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى، الإثنين.

وسجل لوبيز هدف المباراة على مدار الشوطين الأولى من تسديدة خارج حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 37، والثاني من على مشارف المنطقة عند الدقيقة 49، فيما قلص البرتغالي جواو سيلفا لاعب الجندل عند الدقيقة 78.

ورفع الطائي رصيده إلى 6 نقاط وقفز إلى المركز الثالث بعدما حقق انتصاره الثاني تواليًا فيما بقى الجندل عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر بعد تلقيه الخسارة الثانية.

ويحل الطائي ضيفًا على الأنوار في حوطة تميم الثلاثاء المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يستقل الجندل ضيفه البكيرية على ملعب جامعة الجوف لحساب الجولة الرابعة من المسابقة.