روما يتصدر برباعية ليتشي

اكتسح فريق روما الإيطالي الأول لكرة القدم مضيفه ليتشي برباعية نظيفة، الإثنين، لحساب الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى.

افتتح روما التسجيل عند الدقيقة الرابعة عن طريق المهاجم الهولندي دونيل مالين «4»، ثم عزز اللاعب نفسه النتيجة «23».

وسجل لاعبا الوسط الأرجنتيني ماتياس سولي والبرتغالي رودريجو مورا الهدفين الثالث والرابع «25» و«65»، ليرفع روما رصيده إلى ست نقاط بعد أن استهل المسابقة بالفوز على فيورنتينا بالنتيجة نفسها، ويتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن إنتر ميلان.

أما ليتشي فتلقى خسارته الأولى، بعدما كان قد استهل الموسم بالفوز على مضيفه فينزيا 2ـ0، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.