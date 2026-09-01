واتكينـز انتظار.. تمبكتي خارج «الأساسية»

خرج حسان تمبكتي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، من حسابات التشكيلة الأساسية في لقاء «الكلاسيكو» أمام الأهلي، الثلاثاء، المؤجَّل من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وذكر المصدر ذاته، أن المدافع الدولي لم يصل إلى الجاهزية الكاملة التي تسمح له بالمشاركة أساسيًّا في المباراة مع توقُّعات بوجوده على دكة البدلاء.

وتعرَّض تمبكتي لإصابة أسفل كعب القدم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، يوليو الماضي، ليغيب على إثرها عن معسكر فريقه في النمسا، والمباريات الأولى من الموسم الجاري.

وبيَّن المصدر، أن الصورة بشأن مشاركة الإنجليزي أولي واتكينز، المهاجم الجديد، في «الكلاسيكو» لم تتضح بعد حتى موعد إعداد الخبر. وسيُتَّخذ القرار النهائي خلال الاجتماع الفني، ظهر الثلاثاء.

أمَّا على الضفة الأخرى، فأوضحت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية»، أن الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، استبعد الأوكراني أرتيم بوندارينكو من قائمة اللاعبين الأجانب للمواجهة.

وأعاد المدرب كلًّا من البرازيلي جالينو، وزياد الجهني، وزكريا هوساوي إلى حساباته الأساسية بعد إراحتهم خلال لقاء الخلود الماضي الذي خسره الفريق 1ـ3.

ووفقًا للمصادر ذاتها، أظهرت المناورة اعتماد بوسيتش على الجهني، والأرميني إدوارد سبيرتسيان، والفرنسي فالنتين أتانجانا في خط الوسط.

وينضمُّ أرتيم إلى البرازيليين ماتيوس جونسالفيس، وريكاردو ماتياس المستبعدَين من «الكلاسيكو» بسبب عدد اللاعبين الأجانب المسموح بقيدهم في قائمة المباراة. يذكر أن الهلال يدخل اللقاء بالعلامة الكاملة بعد انتصاره في مبارياته الثلاث الماضية، فيما حقَّق الأهلي فوزين قبل أن يتلقَّى خسارته الأولى أمام الخلود في الجولة الفائتة.