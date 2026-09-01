«لعبة جهنم».. جريمة حقيقة ووقائع جنائية

ترصد سلسلة «القصة الكاملة دراما» جرائم جنائية تحاكي الحقيقة في أزمنة وأماكن مختلفة، من أعمال «MBC شاهد الأصلية»، والتي تقدم في سلسلة من الحكايات.

وتعتمد السلسلة التي يتولى الإشراف الإنتاجي والفني عليها المنتج مجدي الهواري، نظامًا عرضيًا دوريًا يتألف من حكاية جديدة شهريًا مقسمة إلى 3 حلقات متتابعة تُعرض دفعة واحدة.

وتسعى إلى تقديم فورمات درامي عربي جديد، يعمد إلى فتح ملفات لوقائع وجرائم وقعت خلال أزمنة وأماكن مختلفة، مستندة إلى تحقيقات وملفات واقعية حرص الكاتب على تسليط الضوء عليها مرتكزًا على تحقيقات صحافية ووثائق وأحداث وتفاصيل عمد من خلالها إلى محاكاة الواقع.

وتنطلق السلسلة مع حكاية «لعبة جهنم»، التي ترصد حكاية شابين من عالمين مختلفين يتقاطع مصيرهما. الأول مراهق عبقري يعيش حياة مزدوجة تخفي وراءها أسرارًا مظلمة، والآخر رجل يظهر في المجتمع بمظهر المتدين والهادئ، لكنه يواجه ضغوطًا نفسية قاسية تدفعه إلى الهاوية.

وتتشابك خيوط الحكاية عبر الإنترنت لتتطور العلاقة إلى لعبة رقمية تتجاوز حدود الواقع، وتكشف الوجه الحقيقي للشر في عصر التكنولوجيا والجريمة الإلكترونية.

والعمل من بطولة الممثل محمد فراج يضم العمل كوكبة من الممثلين بينهم عمر رزيق، منذر مهران، كريمة منصور، ياسر عزت، ومن توقيع المخرج إسلام خيري، وتأليف نجلاء الحديني.