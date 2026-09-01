«فنون الطهي» تدعم ابتكار الأكلات في «تمور بريدة»

تشارك هيئة فنون الطهي في فعاليات كرنفال بريدة للتمور، المنظَّم حاليًّا بمدينة التمور في بريدة، عبر تقديم حزمةٍ متكاملةٍ من الفعاليات الثقافية والتفاعلية التي تستهدف تسليط الضوء على الأهمية الاقتصادية للنخيل والتمور، والتعريف بالأطباق السعودية التقليدية والمبتكرة المرتبطة بمحصول التمر.

وتتضمَّن مشاركة هيئة فنون الطهي في الكرنفال مساراتٍ رئيسةً، منها ورش العمل التفاعلية، والجلسات الحوارية التي يُقدِّمها نخبةٌ من الخبراء الطهاة والمختصِّين في التغذية لتعريف الزوار بالأساليب الحديثة لاستخدام التمور ومشتقاتها.

كذلك يشاهد الزوار عروضَ طهي حيةً، تُبرَز فيها الطرق التقليدية لإعداد الأطباق الشعبية الشهيرة في مختلف المناطق السعودية التي تعتمد على التمر عنصرًا رئيسًا مع إضفاء لمساتٍ معاصرةٍ، تُناسب الذائقة العالمية.

وتبرز أيضًا منطقة المعارض الثقافية للتراث الغذائي التي تقدِّم للزوار ومكتشفي الثقافة شرحًا شاملًا حول أصناف التمور المتنوعة، وتاريخ زراعتها، وطرق حفظها وتوظيفها قديمًا وحديثًا في المطبخ السعودي.

في حين تقدِّم منصة «دعم» منتجات الطهاة وروَّاد الأعمال عبر مساحةٍ مخصَّصةٍ لعرض المنتجات الغذائية التحويلية المبتكرة القائمة على التمور بهدف ربط صُنَّاع المنتجات بالسوق، وتوسيع نطاق انتشارها.