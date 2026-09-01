صلاح يسجل.. وطرابزون يخسر

سقط فريق طرابزون سبور الأول لكرة القدم 1ـ2 أمام مضيفه أميد سبورتيف لحساب الجولة الثالثة من الدوري التركي الممتاز على الرغم من تقدُّمه بهدفٍ، سجله الدولي المصري محمد صلاح، المنضم أخيرًا إلى النادي.

وبدأ طرابزون المباراة بقوةٍ، وافتتح التسجيل في الدقيقة 11 من هجمةٍ مرتدةٍ سريعةٍ، بدأها الوافد الجديد البرازيلي فابينيو، لاعب الوسط، عندما قطع الكرة في نصف ملعبه، وأرسلها في المساحة الفارغة، لينطلق بها صلاح بسرعةٍ، ويتوغل نحو منطقة الجزاء، ويسدِّد الكرة في الشباك مسجلًا ثالث أهدافه مع الفريق عقب انضمامه إليه قادمًا من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقالٍ حرٍّ، بعد أن هزَّ شباك باشاك شهير بثنائيةٍ في الجولة الثانية «2ـ1».

وأدرك الفريق المضيف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عندما احتسب الحكم ركلة جزاءٍ لصالحه بعدما لمس مليح كاباساكال الكرة بيده داخل المنطقة.

وتصدَّى الحارس الكاميروني أندريه أونانا لركلة الجزاء التي سدَّدها مباي دياني، لكنَّ ييرا سور انقض على الكرة المرتدة، ووضعها في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، سجل جيفت أوربان هدف الفوز.

وبعد أن تكبَّد الخسارة الأولى، وتعادل في افتتاحية الدوري أمام قاسم باشا، تجمَّد رصيد طرابزون عند أربع نقاطٍ بفارق ثلاثٍ عن الصدارة، مقابل ستٍّ لأميد في المركز الخامس.

وكان طرابزون خسر 0ـ5 في مجموع مباراتي الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي أمام فرنسفاروش المجري، ليغيب صلاح عن المسابقات القارية الموسم الجاري.