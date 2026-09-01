بعد مسيرة 14 لقبًا.. الهلال يطوي صفحة البليهي

انتهت العلاقة التعاقدية بين نادي الهلال وعلي البليهي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مساء الإثنين بعد 9 أعوام من انضمامه قادمًا من الفتح وقبل نحو عامٍ على موعد نهاية العقد.

وطوى الطرفان صفحة حافلة بالأرقام والإنجازات، اختتمتها إعارة اللاعب طوال النصف الثاني من الموسم الماضي إلى الشباب.

وأعلن الهلال، في بيانٍ له، إنهاء مجلس إدارة شركته، برئاسة الأمير نواف بن سعد، إجراءات توقيع مخالصة تعاقدية مع البليهي.

وأسهم المدافع في تحقيق «الأزرق» 14 بطولة، ومثّله خلال أربع نسخٍ من كأس العالم للأندية.

وشكرت إدارة النادي العاصمي اللاعب على كل ما بذله من جهودٍ خلال مسيرته مع النادي، متمنيةً له التوفيق في مشواره المقبل.

وفاز البليهي مع الهلال أربع مراتٍ بكأس خادم الحرمين الشريفين أربع مرات، وخمسًا بالدوري السعودي للمحترفين، وثلاثًا بكأس السوبر السعودي، ومرتين بدوري أبطال آسيا.

ولعِب المدافع، البالغ من العمر 36 عاما، 263 مباراة لصالح الفريق الأزرق، وأحرز 23 هدفًا وصنع 3.