الحاج يعزز خط وسط هجر

أعلن نادي هجر التعاقد مع الأردني خضر الحاج لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، المنافس في دوري الدرجة الأولى في موسم 2026-2027.

وطبقًا لحساب النادي الشرقي على منصة «إكس» يأتي التعاقد مع الحاج لتعزيز صفوف الفريق، لما يمتلكه من إمكانات في خط الوسط وقدرة على صناعة اللعب والربط بين الخطوط، إلى جانب مساهماته الهجومية.

وسبق للاعب، صاحب الـ 29 عامًا، تمثيل أندية الوحدات والجزيرة والسلط في الأردن.

وأعرب الحاج عن سعادته بالانضمام إلى هجر، متمنيًا أن يساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير شيخ أندية الأحساء.

ويحتل هجر المركز الحادي عشر في ترتيب دوري الأولى برصيد 3 نقاط بعد فوزه 3-2 على الرائد في الجولة الماضية وخسارته الجولة الأولى 0ـ3 أمام جدة.

ويستضيف هجر على ملعبه في الأحساء نظيره الأنوار، الأربعاء المقبل لحساب الجولة الثالثة من دوري الأولى.