بعد هبوط فولفسبورج.. نيس يستعير عمورة

أعلن نادي نيس الفرنسي، الإثنين، تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من فولفسبورج الألماني.

وأوضح النادي، أن اللاعب «26 عامًا» يجمع بين الخبرة والموهبة، ويصل وهو لاعبٌ دولي بارزٌ مع منتخب الجزائر، إذ خاض 47 مباراةً، وسجل 19 هدفًا، ويؤكد أنه يتطلَّع إلى هذه الخطوة بحماسٍ كبيرٍ.

من جهته، ذكر عمورة في تصريحاتٍ لموقع النادي :«أعرف الدوري الفرنسي جيدًا وكذلك نيس. لدي عديدٌ من الأصدقاء الذين لعبوا هنا. أعلم أن الموسم الماضي لم يكن سهلًا، لكنني أعرف كذلك أن النادي لا يزال يملك طموحاتٍ كبيرةً. أعجبني كثيرًا ما سمعته من الإدارة والمدرب، كما أعلم أن جماهير الفريق رائعةٌ، وهذا أمرٌ يعجبني أيضًا. آمل أن نقدِّم موسمًا كبيرًا».

وبعد تدرُّجه في صفوف وفاق سطيف في بلاده، خاض اللاعب أولى تجاربه الأوروبية مع لوجانو السويسري، وسجل 17 هدفًا في 66 مباراةً بين عامَي 2021 و2023.

أمَّا انطلاقته الحقيقية، فجاءت في بلجيكا مع أونيون سان جيلواز، إذ كان أحد أبرز عناصر عودة الفريق إلى الواجهة. وخلال موسمه الوحيد مع النادي 2023ـ2024، أحرز الجزائري 22 هدفًا، وقدَّم سبع تمريراتٍ حاسمة في مختلف المسابقات، وأسهم في تتويجه بكأس بلجيكا.

وبعد تلك التجربة الناجحة، انتقل إلى فولفسبورج الألماني حيث واصل تقديم مستوياتٍ ثابتةٍ، ووقَّع على 18 هدفًا في 67 مباراةً، بينها ثمانية الموسم الماضي على الرغم من هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وقال موريس كوهين، رئيس نادي نيس: «يسعدنا الترحيب بمحمد في النادي. لقد تلقَّى عديدًا من العروض، واختياره الانضمام إلينا يؤكد أن نيس لا يزال وجهةً جاذبةً للاعبين. نحن على يقينٍ بأنه سيشعر بالسعادة هنا».

من جانبه، ذكر روجيه ريكور، المدير الرياضي للنادي: «يملك محمد القدرة على اللعب في جميع المراكز الهجومية. يتمتع بانطلاقةٍ سريعةٍ، وجودةٍ كبيرةٍ أمام المرمى، ومن أبرز مميزاته استعداده للتضحية من أجل الفريق، وروحه الجماعية العالية. إنه لاعبٌ لا يستسلم أبدًا، ويبذل جهدًا كبيرًا طوال المباراة. إنه إضافةٌ حقيقيةٌ للفريق. بخبرته وصفاته سيمنحنا خيارًا مختلفًا في الخط الأمامي».