بهدف ساكا.. أرسنال يتخطى فيلا

قاد بوكايو ساكا، فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، حامل اللقب، إلى فوز ثانٍ وصدارة الدوري الممتاز، بتسجيله الهدف الوحيد أمام مضيفه أستون فيلا ضمن المرحلة الثانية.

ووجّه فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا رسالة مبكرة إلى منافسيه على اللقب، بعدما حصد العلامة الكاملة من أول مباراتين من دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

وكانت المباراة أيضًا مناسبة مثالية لأرتيتا للاحتفال بخوض مباراته الرقم 250 في الدوري على رأس الجهاز الفني لـ«المدفعجية» الذي دخل أرسنال المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاض بها الجولة الأولى، وهي المرة الثانية التي تحدث بعد موسم 2022-2023.

وسجل الدولي الإنجليزي الهدف في الدقيقة 59 من مسافة قريبة مستغلًا عرضية الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

وسيواجه أرسنال أول اختبار حقيقي لقدراته على الاحتفاظ باللقب الأحد المقبل عندما يستضيف غريمه اللندني تشيلسي الذي فاز أيضًا في أول مباراتين له الموسم الجاري.

يُذكر أن أرسنال يتشارك الصدارة مع فريقين آخرين غير تشيلسي أيضًا، هما مانشستر سيتي وهال سيتي.

وعلى الرغم من الفوز، تعكّرت فرحة أرسنال بخروج لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس في الدقيقة 85 وهو يعرج. أما أستون فيلا، فتزداد لديه مشاعر الإحباط بعد تلقيه الهزيمة الثانية تواليًا.

وكان فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري استهل الموسم بخسارة قاسية أمام برايتون 0-4، وسط حملة بيع عقود لاعبين واسعة شهدها النادي خلال الصيف.

وخاض السنغالي نيكولاس جاكسون مباراته الأولى مع أستون فيلا بعدما انضم من تشيلسي لتعويض رحيل أولي واتكينز إلى الهلال السعودي، لكنه فشل في إضافة أرسنال إلى قائمة ضحاياه بعد أن سجل في 15 فريقًا من أصل 21 واجهها في الدوري، على الرغم من خوضه أمامه ثلاث مباريات، بحسب «أوبتا».

فيما سجل الحارس الياباني زيون سوزوكي، القادم حديثًا من بارما الإيطالي، ظهوره الأول أيضًا.