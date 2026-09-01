بـ 40 مليونا.. إيفرتون يعيد بالجون إلى «البريميرليج»

توصَّل نادي إيفرتون الإنجليزي إلى اتفاقٍ مع المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون لاستقطابه من موناكو الفرنسي بصفقةٍ تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني «54 مليون دولار»، وفقًا لتقاريرَ إعلاميَّةٍ، الإثنين.

وفي حال إتمام الصفقة رسميًّا قبل إغلاق سوق الانتقالات، في الـ 10:00 من مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش، سيعود اللاعب، البالغ 25 عامًا، إلى الدوري الإنجليزي بعد ثلاثة أعوامٍ من رحيله عن أرسنال بـ 35 مليون جنيهٍ.

ويسعى إيفرتون إلى الاتفاق مع الأمريكي على الشروط الشخصية، وإتمام الفحص الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ولفت بالوجون الأنظار بأدائه مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة، كما كان محورًا لجدلٍ واسعٍ خلال البطولة.

وكان اللاعب تعرَّض للإيقاف في المباراة أمام بلجيكا بسبب بطاقةٍ حمراء، نالها في لقاء البوسنة ضمن دور المجموعات، لكنَّ العقوبة أُلغيت لاحقًا.

ووُلِدَ بالوجون في نيويورك، وتدرَّج في أكاديمية أرسنال بعد انتقاله إلى لندن خلال طفولته. وسجل اللاعب 31 هدفًا في 91 مباراةً مع موناكو الفرنسي، كما شارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.