باكايوكو يدخل دائرة ترشيحات الاتحاد

وضعت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد اسم البلجيكي يوهان باكايوكو، لاعب فريق لايبزيج الألماني الأول لكرة القدم، ضمن الخيارات المحتملة لتدعيم مركز الجناح، حسبما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ودخل البلجيكي دائرة الترشيحات الاتحادية لهذا المركز، التي تضمُّ التشيلي داريو أوسوريو، لاعب ميتيلاند الدنماركي، والنجم الجزائري رياض محرز، الراحل عن الأهلي بعد نهاية الموسم الماضي، والذي وصفت المصادرُ إمكانية التوجُّه له بـ «المحدودة».

وتزامن طرح ملف باكايوكو داخل النادي مع اصطدام المفاوضات الاتحادية الرامية إلى نيل توقيع الياباني ريتسو دوان، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني، ببعض الصعوبات من جانب اللاعب.

وذكرت المصادر أن المفاوضات بشأن دوان مرشَّحةٌ للتعثر، مع توفُّر احتماليةٍ محدودةٍ لإبرام الصفقة.

وانضم باكايوكو، البالغ 23 عامًا، إلى لايبزيج الصيف الماضي، بعقدٍ مدَّته خمسة أعوامٍ، قادمًا من آيندهوفن الهولندي، ولعِب للفريق المشارك في الدوري الألماني «البوندسليجا» 24 مباراةً وأحرز ثلاثة أهداف.