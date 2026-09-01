في الدوريات الكبرى.. يامال أصغر من يسجل 50 هدفا

أصبح لامين يامال، جناح فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أصغر لاعبٍ في تاريخ النادي والدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يسجل 50 هدفًا عندما زار شباك رايو فاييكانو، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة للدوري، وهو في عمر 19 عامًا و49 يومًا.

وحقَّق يامال هذا الإنجاز بعد ثلاثة أعوامٍ تقريبًا على هدفه الأول في شباك غرناطة، وتحديدًا في أكتوبر 2023 «2ـ2» في الجولة الثامنة من الدوري، وأصبح به أصغر هدَّافٍ في تاريخ برشلونة.

وجاء هدف الدولي الإسباني الفائز بكأس العالم 2026، وهو الأول له الموسم الجاري، من تسديدةٍ صاروخيةٍ مباشرةٍ في الزاوية العليا لمرمى رايو، ليكمل أول 50 هدفًا قبل أن يزور الشباك مرةً أخرى، ويمنح فريقه فوزا مريحًا 5ـ2.

وفي الدوريات الخمسة الكبرى، لم يسبق يامال في تحقيق هذا الإنجاز في سن الـ 19 سوى لاعبين، هما الفرنسي كيليان مبابي «19 يومًا و241 يومًا» والنرويجي إيرلينج هالاند «19 عامًا و196 يومًا».

وانضمَّ خريج أكاديمية «لاماسيا»، التابعة لبرشلونة، إلى الفريق الأول في عهد المدرب تشافي هيرنانديز، وكانت مباراته الأولى عندما دخل بديلًا في الدقيقة 83 أمام ريال بيتيس، 29 أبريل 2023، وأصبح وقتها أصغر لاعبٍ يشارك بمباراةٍ رسميةٍ في تاريخ النادي الكاتالوني.