كريستنسن.. 100 مباراة مع الكاتالوني

وصل الدنماركي أندرياس كريستنسن، قلب الدفاع، إلى مباراته الـ 100 مع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم عندما شارك أساسيًّا، الإثنين، خلال الفوز على رايو فاييكانو 5ـ1 ضمن الجولة الثالثة من الدوري.



وكما في المباراة الأولى من الموسم أمام إلتشي، تمَّ إدراج المدافع في التشكيلة الأساسية ضد رايو، وأكمل جميع دقائق المباراة الـ 90 مقدِّمًا أداءً قويًّا آخرَ إلى جانب باو كوبارسي في مركز قلب الدفاع.

وانضمَّ كريستنسن، البالغ 30 عامًا، إلى برشلونة صيف 2022 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقالٍ حرٍّ، وشارك في 32 مباراةً تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وسجل هدفه الأول بقميص الفريق. وفي الموسم التالي، لعب دورًا أكثر أهميةً، وظهر بـ 42 مباراةً في مركزَي قلب الدفاع والوسط الدفاعي.

لكنْ منذ تولي الألماني هانزي فليك قيادة الفريق الكاتالوني، شارك اللاعب في 24 مباراةً على مدار موسمين، إذ أبعدته الإصابات الطويلة عن الملاعب في عديدٍ من المباريات، ليعود الموسم الجاري في حالةٍ بدنيةٍ تبدو جيدةً.

وحقَّق كريستنسن عديدًا من الألقاب مع برشلونة، أبرزها ثلاثةٌ للدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر، ومدَّد عقده مع النادي الصيف الجاري حتى 2028.