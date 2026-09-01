برشلونة يكتسح رايو بخماسية.. ويسترد الصدارة

قلبَ فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم تأخره، واكتسح شباك ضيفه رايو فاييكانو 5ـ2، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة للدوري، ليستردَّ الصدارة من غريمه التقليدي ريال مدريد.

ورفع حامل لقب الموسمين الماضيين رصيده إلى تسع نقاطٍ من ثلاثة انتصاراتٍ متفوقًا بفارق الأهداف على الريال، صاحب المركز الثاني، الذي فاز الأحد برباعيةٍ على ملقة، الصاعد حديثًا.

ويدين برشلونة بالفوز إلى البرازيلي رافينيا الذي يلعب في مركز المهاجم الصريح للمباراة الثالثة تواليًا، والجناح الإسباني لامين يامال اللذين سجل كلٌّ منهما هدفين، فيما أحرز رايو هدفًا في شباكه بنيرانٍ صديقةٍ.

وافتتح فاييكانو التسجيل في الدقيقة 12 عندما نجح ألفارو جارسيا في تجاوز الفرنسي جول كوندي، الظهير الأيمن، ولعب تمريرةً إلى منطقة الجزاء لسيرجيو كاميلو، الذي سدَّدها في شباك الحارس خوان جارسيا.

وأدرك حامل اللقب التعادل «19» عندما تلقَّى رافينيا تمريرةً سريعةً من تشافي إسبارت، الظهير الأيسر، ثم توغل داخل منطقة الجزاء، وسدَّد الكرة في الشباك.

ووضع يامال فريقه في المقدمة بعد دقيقتين بتسديدةٍ متقنةٍ بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء مباشرة، لتسكن الكرة الزاوية العليا، محرزًا هدفه الـ 50 مع الفريق.

وظن برشلونة أنه سجل الهدف الثالث عندما انقض كوندي على الكرة المرتدة من دانييل كارديناس، حارس مرمى فاييكانو، لكنَّ الهدف ألغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وعزَّز أصحاب الأرض تقدمهم بعد الاستراحة بوقتٍ قصيرٍ عندما لعب الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون تمريرةً عرضيةً داخل منطقة الجزاء، حوَّلها فلوريان لوجون، مدافع رايو فاييكانو، عن طريق الخطأ في شباكه «51»

وقلص الضيوف الفارق بهدفٍ سجله كاميلو بضربة رأسٍ من ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها أوناي لوبيز «59»، لكنَّ برشلونة عاد للهجوم مرة أخرى.

وقبل 20 دقيقةً من نهاية المباراة، استقبل جوردون تمريرةً طويلةً من كوندي، وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرِّر الكرة إلى رافينيا بلمسةٍ ذكيةٍ بالكعب. وسدَّد البرازيلي الكرة بقوة لتتجاوز كارديناس محرزًا هدفه الخامس في الدوري في ثلاث مبارياتٍ، ليتصدَّر به جدول الهدافين متفوقًا بهدفٍ على كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد.

وحظي فاييكانو بفرصةٍ أخرى للعودة إلى المباراة «82»، لكن حارس برشلونة تصدى لتسديدة راندي نتيكا بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء.

واختتم برشلونة التسجيل «90» عندما لعب الجناح الألماني البديل كريم أديمي تمريرةً قصيرةً إلى يامال الذي سدَّد كرةً منخفضةً في مكانٍ مثالي من خارج منطقة الجزاء إلى داخل منطقة رايو، الذي بقي في المركز الـ 18 برصيد نقطةٍ واحدة.