تبديل فليك يُدخل حمزة تاريخ برشلونة

حقَّق المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، حُلمَه، وبات أول لاعبٍ من بلاده يُمثِّل العملاق الإسباني في مباراةٍ رسميةٍ بعدما دخل بديلًا أمام رايو فاييكانو، مساء الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري «لا ليجا».

وفاز برشلونة 5ـ2 على ضيفه رايو في ملعب «كامب نو سبوتيفاي»، مختتمًا منافسات الجولة بالحصول على النقطة التاسعة، وتصدّر جدول الترتيب.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم صاحب الأرض 4ـ2، أشرك المدرب الألماني هانزي فليك المهاجم المصري الشاب في الدقيقة 85، بدلًا من النجم البرازيلي رافينيا.

بذلك، كتب صاحب الـ 18 عامًا تاريخًا جديدًا لنفسه، وبات أول لاعبٍ مصري يشارك في مباراةٍ رسميةٍ لبرشلونة.

ودخل عبد الكريم قائمة الفريق في الجولتين الأولى والثانية، أمام أتلتيك بلباو وإلتشي، لكنه بقِي على مقاعد الاحتياط حتى صافرة النهاية.

وفي الجولة الثالثة، قرَّر فليك منحه بداية مشاركاته الرسمية بألوان البارشا.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي المصري إلى النادي الكاتالوني بنظام الإعارة، مطلع العام الجاري، ومثَّل الفريق الرديف حتى نهاية الموسم الماضي.

وبعد انتهاء الموسم، فعَّل العملاق الإسباني بند الشراء، وحوَّل الإعارة إلى انتقالٍ دائمٍ، وصعَّد اللاعب إلى الفريق الأول مع انطلاق معسكر الإعداد الصيفي.

وخاض اللاعب المباريات التجريبية للفريق، وأحرز خلالها أربعة أهدافٍ، هزَّت شباك بيرمنجهام الإنجليزي بواقع هدفين، وبازل السويسري، والأهلي، ناديه السابق، في مباراة كأس خوان جامبر.

على إثر ذلك، أبقى فليك المهاجم المصري مع الفريق الأول عندما انطلق الموسم الجديد.

وعبد الكريم هو أوَّل لاعبٍ من بلاده ينضم إلى نادي برشلونة. وبعد الدفع به أمام رايو فاييكانو، بات ثالث مصري يلعب في مباريات الدوري الإسباني بعد المهاجم المعتزل أحمد حسام ميدو، الذي مثَّل سلتا فيجو في 2004، والجناح هيثم حسن، المنتقل أخيرًا من ريال أوفيدو الإسباني إلى سلتيك الإسكتلندي.

وعلى الرغم من صِغر سنِّه إلا أن مهاجم برشلونة الشاب ظهر مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم الأخيرة 2026.