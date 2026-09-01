ذكرى الثلاثاء.. تسعد الهلاليين وتزعج الأهلاوية

يبحث فريق الهلال الأول لكرة القدم عن تكرار انتصاره الوحيد على الأهلي في مباريات يوم الثلاثاء خلال حقبة دوري المحترفين، عندما يستضيفه على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن مؤجلة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وسبق أن التقى الفريقان مرة واحدة فقط في اليوم ذاته، 7 يناير 2020، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مؤجلة الجولة الـ11، وانتهت المواجهة بفوز الهلال 3ـ1.

وافتتح سالم الدوسري التسجيل للأزرق عند الدقيقة 37، قبل أن يدرك السوري عمر السومة التعادل للأهلي في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أعاد الفرنسي بافيتمبي جوميز الهلال إلى المقدمة عند الدقيقة 70، قبل أن يضيف علي البليهي الهدف الثالث في الدقيقة 90، ويحسم النقاط الثلاث لفريقه.

وبعد أكثر من ستة أعوام، يتجدد «كلاسيكو الثلاثاء» للمرة الثانية في دوري المحترفين.