نوفمبر المقبل.. موسم الرياض يستضيف «WWE كراون جول»

أعلن المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، بالشراكة مع WWE، استضافة عرض «كراون جول Crown Jewel»، السبت 7 نوفمبر المقبل، في «استاد موسم الرياض» بمركز الملك عبد الله المالي، ضمن فعاليات موسم الرياض الحافلة بأبرز الفعاليات الترفيهية العالمية.

ويشهد «كراون جول» مواجهاتٍ تجمع الأبطال في فئتي الرجال والسيدات، فيما شهدت نسخة العام الماضي تتويج سيث «فريكن» رولينز، وستيفاني فاكير بلقبَي «كراون جول»، وحصولهما على لقبٍ مرصَّعٍ بـ 50 قيراطًا من الألماس في دلالةٍ على تتويج الأفضل من بين الأفضل.

ومن المقرَّر طرح تذاكر «كراون جول» في الرياض قريبًا عبر WeBook.com.

وبدأت شراكة WWE مع المملكة العربية السعودية عام 2018، واستضافت السعودية منذ ذلك الحين عددًا من أبرز عروض WWE، من بينها «كراون جول» ، و«إليمينيشن تشامبر»، و«كينج آند كوين أوف ذا رينج»، و«نايت أوف تشامبيونز»، و«رويال رامبل».

وفي عام 2027، يستضيف موسم الرياض عرض «راسلمينا 43» للمرة الأولى في تاريخ الحدث خارج أمريكا الشمالية.

يذكر أن عرض «كراون جول» سيُبث في الولايات المتحدة عبر تطبيق ESPN من خلال باقة ESPN Unlimited، وعالميًّا عبر Netflix.