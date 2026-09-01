إنزاجي يستبعد 3 والاجتماع يحدّد مشاركة واتكينز

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، المدافع التركي يوسف أكتشيشيك، والفرنسي سايمون بوابري، وعبد الله العنزي، لاعب الوسط، عن مواجهة «الكلاسيكو» أمام الأهلي، المؤجَّلة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن أكتشيشيك استُبعِدَ بسبب تعرُّضه لكدمةٍ خفيفةٍ في الركبة، فيما جاء استبعاد بوابري لعدم الجاهزية.

وبيَّن أن المهاجم الإنجليزي والي واتكينز دخل القائمة، وسيُحدَّد أمر مشاركته من عدمها خلال الاجتماع الفني الذي سيعقده إنزاجي قبل التوجُّه إلى ملعب المباراة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في قائمة دوري روشن السعودي برصيد تسع نقاطٍ، ويبتعد عن النصر بثلاث نقاطٍ مع امتلاكه مباراةً مؤجَّلة.