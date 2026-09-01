الاتحاد يراقب أوناحي وريوس

دخل المغربي عز الدين أوناحي، لاعب فريق جيرونا الإيطالي الأول لكرة القدم، والكولومبي ريتشارد ريوس، من بنفيكا البرتغالي، دائرة خيارات الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن أوناحي وريوس انضمَّا إلى الجزائري هشام بوداوي، لاعب نيس الفرنسي، في قائمة الأسماء المطروحة على القطب الجداوي، فيما يأتي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بنسبةٍ أقل.

وكانت «الرياضية» ذكرت، الإثنين الماضي، وفق مصادرَ خاصَّةٍ، أن البلجيكي يوهان باكايوكو، لاعب لايبزيج الألماني، بات ضمن الخيارات المحتملة للفريق، إلى جانب التشيلي داريو أوسوريو، لاعب ميتيلاند الدنماركي، والنجم الجزائري رياض محرز، الراحل عن الأهلي بعد نهاية الموسم الماضي.

وكانت إدارة الاتحاد قطعت شوطًا في نيل توقيع الياباني ريتسو دوان، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني، لكن المفاوضات الاتحادية اصطدمت ببعض الصعوبات من جانب اللاعب.