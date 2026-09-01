«الكلاسيكو».. وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول

يستضيف ملعب المملكة أرينا في الرياض، الثلاثاء، مواجهة «الكلاسيكو» بين فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وفي فبراير الماضي، انتهت المواجهة الأخيرة بين الفريقين بالتعادل دون أهدافٍ على ملعب المملكة أرينا، ومنذ ذلك اللقاء، تغيَّر الجهاز الفني للأهلي بالكامل برحيل الألماني ماتياس يايسله لتولي تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وتعاقد النادي مع الهولندي مارينو بوسيتش.

وشهدت صفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية تعاقداتٍ رسميةً، كانت مع البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو من سبورتينج لشبونة، والأرميني إدوارد سبيرتسيان من كراسنودار الروسي، والمدافع الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه من ترومسو النرويجي، والأوكراني أرتيم بوندارينكو من شاختار. في حين جاء نايف مسعود من الفتح، ومشعل المطيري من أبها في صفقة انتقالٍ حرٍّ، وعبد الله رديف من الهلال. في المقابل غادر الجزائري رياض محرز، والإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي إنزو ميو، والبلجيكي ماتيو دامس، وعيد المولد، وأيمن فلاتة.

وفي معسكر الهلال، دعم النادي هجومه بالهولندي كريسينسيو سمرفيل من وست هام الإنجليزي، ومحمد العويس، ومحمد محرزي، ومحمد الصرنوخ، وعبد الله العنزي، ونواف الحبشي، وصبري دهل. ولا يزال النادي يعمل على حسم صفقتَي الإنجليزي أولي واتكينز من أستون فيلا، والبرازيلي جابرييل مارتينيلي من أرسنال قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وغادر القلعة الزرقاء كلٌّ من ماركوس ليوناردو، وجواو كانسيلو، وماثيو باتوييه، ومالكوم، وداروين نونيز، وعبد الله رديف، ومحمد القحطاني.

وقبل مواجهة الثلاثاء، يحتل الهلال المركز الثاني برصيد تسع نقاطٍ من ثلاث مبارياتٍ، بينما يأتي الأهلي سابعًا بست نقاطٍ من ثلاث مبارياتٍ.

ومن أبرز الوجوه الجديدة المرشَّحة للظهور في المواجهة سمرفيل من جانب الهلال، مع ترقُّبٍ لمشاركة واتكينز في حال حُسم انتقاله رسميًّا قبل الموعد، مقابل ترينكاو، وسبيرتسيان، وكينتيه من جانب الأهلي، الذين شاركوا بالفعل في مباريات الفريق الأولى الموسم الجاري.