الشيباني يرأس تنفيذية هيئة السياحة

أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة قرارًا بتعيين عقيل الشيباني رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة، ابتداءً من 1 سبتمبر الجاري، مستندًا إلى خبرته القيادية والاستراتيجية في عددٍ من القطاعات، وإسهاماته في منظومة السياحة السعودية، والملفات المرتبطة بتخطيط القطاع ومتابعة مستهدفاته.

وكان الشيباني يشغل منصب وكيل وزارة السياحة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وأسهم خلال مسيرته في تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، إلى جانب مشاركته في عددٍ من المبادرات والملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير القطاع السياحي وتحقيق مستهدفاته.

وسبق أن شغل منصب رئيس قطاع الاستراتيجية في مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، وعمل شريكًا مساعدًا في شركة ماكينزي آند كومباني، كما عمل مستشارًا لوزير الصحة، ومشرفًا عامًا على مكتب الشراكات الاستراتيجية، وامتدَّت خبراته المهنية إلى قطاعات الخدمات العامة، وتمكين المجتمع، والرعاية الصحية، والعمل الاستشاري.

ويتمتع الشيباني بخبرةٍ واسعةٍ في أعمال المجالس واللجان، إذ يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، ومجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومجلس إدارة شركة مطارات جدة، ومجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ويرأس الاتحاد السعودي للسباحة واللجنة التنفيذية للهيئة السعودية للبحر الأحمر، إضافةً إلى عضويته في لجنة برنامج جودة الحياة، واللجنة الإشرافية، ولجنة الترشيحات والمكافآت لبرنامج الربط الجوي.

وشملت إسهاماته عددًا من المبادرات، من بينها تطوير المرحلة الأولى من برنامج الإسكان ضمن برامج رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تنفيذ برنامج خصخصة عددٍ من الخدمات البلدية، بما يشمل المواقف والنظافة وأعمال التفتيش، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

من جانبه، قدَّم عقيل الشيباني الشكر لمجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة على ثقتهم، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة العمل على تعزيز مكانة السعودية بوصفها وجهةً سياحيةً عالميةً، ودعم جهود الهيئة في استقطاب الزوار وتنمية القطاع السياحي بالتعاون مع شركائها.