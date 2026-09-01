الهلال.. عقدة البدايات الأهلاوية

يأمل الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن يكتب اسمه في قائمة صغيرة نجحت في الفوز أمام الهلال في اختبارها الأول حينما يلتقيان، الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.

وحقق فقط مدربان الفوز مع الأهلي ضد الهلال في أول كلاسيكو لهما بالملاعب السعودية، وهما جوميز وفلادان ميلويفيتش منذ بدايات دوري المحترفين في موسم 2008ـ2009 وحتى الآن، فيما خسر 11 مدربًا وتعادل 6.

وبالمقارنة مع المدرب السابق ماتياس يايسله الذي رحل لقيادة نيوكاسل، فإن يايسله خسر أول مباراة له في الكلاسيكو ضد الهلال بنتيجة 1ـ3، ضمن قمة الجولة الـ 11 من موسم 2023ـ2024.

كما سقط المدرب روبرت سيبولدي مع الأهلي ضد الهلال بنتيجة 2ـ4 في أول كلاسيكو يخوضه بالملاعب السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من موسم 2021ـ2022.

ولم يخسر المدرب الألباني بيسينك هاسي الذي قاد الأهلي سابقًا في أول كلاسيكو أمام الهلال، لكنه لم يفز أيضًا، إذ اكتفى بالتعادل الإيجابي 1ـ1، ضمن الجولة العاشرة من موسم 2021ـ2022.

أما المدرب لاورينتو ريجيكامب الذي سبق له قيادة الهلال والأهلي، فإنه هزم مع الأهلي أمام الهلال بنتيجة 1ـ5 في الكلاسيكو الأول له، ضمن منافسات الجولة الـ 28 في موسم 2020ـ2021.

وحقق الصربي فلادان ميلويفيتش الفوز مع الأهلي ضد الهلال بنتيجة 2ـ1 في أول كلاسيكو له بالملاعب السعودية، حين قاد الفريق الأهلاوي للفوز في الجولة الـ 26 من موسم 2019ـ2020.

وخسر برانكو إيفانكوفيتش مع الأهلي في الكلاسيكو ضد الهلال بنتيجة 2ـ4، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا عام 2019، رغم فوزه في الإياب بهدف. كما خسر جورج فوساتي مع الأهلي ضد الهلال بنتيجة 0ـ1 في الجولة 27 من موسم 2018ـ2019.

ولم يتغير الأمر بالنسبة للمدرب الأرجنتيني باولو جويدي، الذي أخفق مع الأهلي ضد الهلال بنتيجة 3ـ4، في كلاسيكو الجولة الـ 14 من موسم 2018ـ2019، كما خسر الأوكراني سيرجي ريبروف مع الأهلي ضد الهلال في الكلاسيكو الأول بنتيجة 0ـ2 موسم 2017ـ2018.

هذا وحقق جوزيه جوميز الفوز مع الأهلي في الكلاسيكو الأول ضد الهلال بنتيجة 4ـ3 بركلات الترجيح، بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 1ـ1، في نهائي كأس السوبر السعودي عام 2016.

وخاض السويسري كريستان جروس مواجهات عديدة مع الأهلي، إذ تولى قيادته في 3 ولايات مختلفة، كما تعادل بنتيجة 0ـ0 أمام الهلال في الكلاسيكو الأول له في الملاعب السعودية، ضمن منافسات الدوري موسم 2014ـ2015، وبالمثل البرتغالي فيتور بيريرا الذي تعادل مع الأهلي ضد الهلال بنتيجة 1ـ1، وقبله الصربي ألكسندر إليتش بنتيجة 1ـ1 أمام الهلال.

وأخفق التشيكي جاروليم مع الأهلي في أول كلاسيكو له بالملاعب السعودية أمام الهلال بنتيجة 0ـ4، في موسم 2011ـ2012، فيما تعادل الصربي ميلوفان راييفاتس مع الأهلي بنتيجة 3ـ3 أمام الهلال، موسم 2010ـ2011.

وفي موسم 2009ـ2010، خسر البرازيلي سيرجيو فارياس الذي قاد الأهلي أمام الهلال بنتيجة 1ـ2، كما هزم المدرب أليان أومبلين مع الأهلي ضد الهلال بنتيجة 1ـ3 في الموسم ذاته، وبالمثل سقط الأرجنتيني جوستافو ألفارو مع الأهلي بنتيجة 1ـ2 ضد الهلال.

أما البلغاري ستويتشو ملادينوف فخاض أول كلاسيكو له مع الأهلي ضد الهلال خلال موسم 2008ـ2009، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0ـ0 ضمن مواجهات الجولة الخامسة بالدوري، كما أنه أول مدرب يقود الأهلي ضد الهلال في تاريخ مباريات الفريقين بدوري المحترفين منذ موسم 2008ـ2009.