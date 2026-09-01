مباي يعوّض رحيل واتكينز إلى الهلال

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، انتقال المهاجم السنغالي الدولي إبراهيم مباي إلى أستون فيلا الإنجليزي في صفقة انتقالٍ دائمةٍ، ليعوِّض رحيل الإنجليزي أولي واتكينز إلى الهلال السعودي.

وبدأ ‌مباي «18 عامًا» ‌مسيرته مع الفريق الأول ‌لسان ⁠جيرمان عام 2024، ⁠وحقق معه لقبَين للدوري الفرنسي، وآخرين لدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، ولقبًا واحدًا في كأس السوبر الفرنسية، وكأس ⁠إنتركونتيننتال.

وذكر سان جيرمان في ‌بيانٍ، أن ‌اللاعب انضم إلى الفريق في عمر العاشرة، ‌وتدرَّج في فرق أكاديمية النادي ‌حتى وصل إلى الفريق الأول، ودوَّن اسمه في سجلاته عام 2024 عندما أصبح أصغر لاعبٍ ‌من باريس سان جيرمان يشارك للمرة الأولى في الدوري ⁠الفرنسي.

أمَّا على ⁠الصعيد الدولي، فاختار مباي تمثيل السنغال عام 2025 بعد أن تدرَّج عبر الفئات السنية لفرنسا.

وانضمَّ اللاعب إلى منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025، وأسهم في وصول السنغال إلى النهائي، كما شارك في كأس العالم 2026، وسجل هدف بلاده في الخسارة 1ـ3 أمام فرنسا في دور المجموعات.