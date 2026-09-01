بعد الخسارة.. الهلال يرفض التعويض الأهلاوي

يحل فريق الأهلي الأول لكرة القدم ضيفًا على الهلال، الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن قمة مؤجلة من الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي، محملًا بخسارته 1ـ3 أمام الخلود، وبسجل تاريخي لا يمنحه الكثير من الاطمئنان، إذ سبق أن دخل الكلاسيكو بعد خسارة في المباراة التي تسبقه ثماني مرات منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2008ـ2009، ولم ينجح بعدها في الفوز على الأزرق سوى مرة واحدة، مقابل تعادلين وخمس خسائر.

وتضع الخسارة الأخيرة أمام الخلود الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، تحت الضغط قبل ملاقاة الهلال الذي يقوده الإيطالي سيموني إنزاجي، خاصة أن التاريخ يميل إلى جانب الأزرق عندما يدخل الفريق الجداوي المواجهة قادمًا من تعثر مماثل.

وفي موسم 2009ـ2010، خسر الأهلي أمام الشباب 1ـ2 في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، قبل أن يتلقى خسارة أخرى بالنتيجة ذاتها أمام الهلال في الجولة الخامسة.

وفي الموسم التالي 2010ـ2011، سقط الأهلي أمام الاتحاد 0ـ2 في الجولة الـ18، لكنه نجح في إيقاف سلسلة الخسائر عندما تعادل مع الهلال 1ـ1 في الجولة الـ19.

وتكرر السيناريو في موسم 2012ـ2013، حين خسر الأهلي أمام التعاون 1ـ2 في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، قبل أن يتلقى خسارة 1ـ4 أمام الهلال في الجولة الـ13.

وبعد تلك المواجهة، حافظ الأهلي على سجله خاليًا من الخسارة في المباريات التي سبقت مواجهاته أمام الهلال، سواء في الدور الأول أو الثاني، حتى موسم 2018ـ2019، عندما خسر أمام الشباب 0ـ1 في الجولة الـ13، ثم سقط أمام الأزرق 3ـ4 في الجولة التالية.

وفي موسم 2019ـ2020، تكرر المشهد مجددًا، إذ خسر الأهلي أمام الشباب 0ـ1 في الجولة الـ13، في 28 ديسمبر 2019، قبل أن يتلقى خسارة 1ـ3 أمام الهلال، 7 يناير 2020، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ11.

لكن الدور الثاني من الموسم ذاته شهد الاستثناء الوحيد، بعدما خسر الأهلي أمام الفيصلي 0ـ2 في الجولة الـ25، ثم انتفض أمام الهلال وحقق فوزه الوحيد في الحالات الثماني بنتيجة 2ـ1 ضمن الجولة الـ26.

وخلال موسم 2020ـ2021، خسر الفريق الجداوي أمام القادسية 0ـ3 في الجولة الـ12، لكنه تجنب الخسارة أمام الهلال في المباراة التالية، وخرج بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ13.

أما آخر مرة دخل فيها الأهلي مواجهة الهلال بعد خسارة في الدوري، فكانت موسم 2024ـ2025، حين سقط أمام القادسية 0ـ1 في الجولة الخامسة، قبل أن يخسر أمام الهلال 1ـ2 في الجولة السادسة.

وبذلك، يدخل الأهلي كلاسيكو الثلاثاء أمام رقم تاريخي يميل بوضوح إلى منافسه، بعدما تحولت الخسائر الثماني التي سبقت مواجهة الهلال إلى خمس هزائم وتعادلين وانتصار أهلاوي وحيد، حققه موسم 2019ـ2020.