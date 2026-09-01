بيكهام: ميسي منح الأرجنتين أعظم الهدايا

أكد الإنجليزي ديفيد بيكهام، المالك المشارك ورئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن إرث ليونيل ميسي سيبقى خالدًا بعد أن أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية اعتزاله اللعب دوليًّا.

وأعلن نجم برشلونة الإسباني السابق وإنتر ميامي الأمريكي، الإثنين، تعليق الحذاء مع منتخب بلاده، ليضع حدًّا لمسيرته المذهلة مع «ألبيسيليستي» بعد أن مثَّله في 207 مبارياتٍ، سجل خلالها 125 هدفًا.

وظفر اللاعب، البالغ 39 عامًا، خلال هذه المسيرة بمونديال قطر 2022، ووصل في يوليو إلى نهائي مونديال 2026، وخسر أمام إسبانيا 0ـ1 بعد التمديد في آخر ظهورٍ له بقميص بلاده.

وصار «البرغوث» من أعظم اللاعبين على الإطلاق بفضل تألقه اللافت، خاصَّةً مع برشلونة والأرجنتين.

وتابع بيكهام، قائد منتخب «الأسود الثلاثة» السابق، مسيرة ميسي عن كثبٍ بوصفه منافسًا له في الملاعب، وبوصفه من ملَّاك إنتر ميامي، نادي ميسي الحالي.

وكتب نجم مانشستر يونايتد السابق، الثلاثاء، في «إنستجرام»: «هذه هي اللحظة التي سنعود إليها، عند استرجاع الماضي، لندرك كم كنا محظوظين بمعاصرة عظمة طفلٍ يحمل حلمًا».

وأضاف: «ميسي، لقد كنت مصدر فخرٍ لنفسك، عائلتك، أصدقائك وبلدك. كنت قدوةً بوصفك قائدًا، وألهمت الملايين من الأطفال، ليس فقط في الأرجنتين، بل وأيضًا في مختلف أنحاء العالم. ميسي لقد منحت أعظم الهدايا لبلدك، ومن أجل هذا، سيظل إرثك خالدًا. هنيئًا لك لكل ما حققته للأرجنتين».