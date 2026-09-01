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الهلال والفتح.. ضحيتا توني

الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
الرياض ـ إبراهيم آل صالح 2026.09.01 | 03:14 pm

يتصدر فريقا الهلال والفتح قائمة أكثر الفرق استقبالًا لأهداف الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، منذ انتقاله إلى صفوف النادي الغربي موسم 2024ـ2025.
وهزَّ توني شباك الهلال 5 مرات خلال 4 مباريات في دوري روشن السعودي، وهو الرقم ذاته الذي سجله أمام الفتح، لكن خلال 3 مواجهات فقط.
ويأتي خلفهما الخلود، الذي استقبل 4 أهداف من المهاجم الإنجليزي خلال 5 مباريات، فيما أحرز توني العدد ذاته أمام الخليج وضمك والاتفاق والرياض، خلال 4 مواجهات مع كل فريق.
كما نجح توني في تسجيل 4 أهداف أمام الفيحاء خلال 3 مباريات، ليكمل قائمة أكثر الفرق التي زار شباكها في دوري روشن.
ومنذ انتقاله إلى الأهلي موسم 2024ـ2025، خاض المهاجم الإنجليزي 65 مباراة في الدوري، سجل خلالها 59 هدفًا، وصنع 11 أخرى.


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