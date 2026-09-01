الهلال والفتح.. ضحيتا توني

يتصدر فريقا الهلال والفتح قائمة أكثر الفرق استقبالًا لأهداف الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، منذ انتقاله إلى صفوف النادي الغربي موسم 2024ـ2025.

وهزَّ توني شباك الهلال 5 مرات خلال 4 مباريات في دوري روشن السعودي، وهو الرقم ذاته الذي سجله أمام الفتح، لكن خلال 3 مواجهات فقط.

ويأتي خلفهما الخلود، الذي استقبل 4 أهداف من المهاجم الإنجليزي خلال 5 مباريات، فيما أحرز توني العدد ذاته أمام الخليج وضمك والاتفاق والرياض، خلال 4 مواجهات مع كل فريق.

كما نجح توني في تسجيل 4 أهداف أمام الفيحاء خلال 3 مباريات، ليكمل قائمة أكثر الفرق التي زار شباكها في دوري روشن.

ومنذ انتقاله إلى الأهلي موسم 2024ـ2025، خاض المهاجم الإنجليزي 65 مباراة في الدوري، سجل خلالها 59 هدفًا، وصنع 11 أخرى.