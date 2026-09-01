الجولة الثالثة.. التعادل يحكم الكلاسيكو

يدخل فريقا الهلال والأهلي الأولان لكرة القدم مواجهتهما، الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن مؤجلة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بسجل متعادل في هذه الجولة تحديدًا، إذ التقيا خلالها مرتين فقط منذ انطلاق دوري المحترفين، وانتهت المواجهتان دون فائز.

وجاء اللقاء الأول، 31 أغسطس 2014، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة السعودية، ضمن الجولة الثالثة من موسم 2014ـ2015، وانتهى بالتعادل السلبي، بعدما عجز الفريقان عن الوصول إلى الشباك طوال الـ90 دقيقة.

وانتظر الكلاسيكو 11 عامًا حتى يظهر مجددًا في الجولة الثالثة، حين التقى الفريقان، 19 سبتمبر 2025، وهذه المرة شهدت المواجهة ستة أهداف وعودة أهلاوية مثيرة بعد تقدم الهلال بثلاثية نظيفة.

وافتتح الفرنسي ثيو هيرنانديز التسجيل للهلال عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف البرازيلي مالكوم هدفين في الدقيقتين 24 و41، لينهي الأزرق الشوط الأول متقدمًا 3ـ0.

واستمرت النتيجة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يعيد الإنجليزي إيفان توني الأهلي إلى المباراة بتسجيل هدفين عند الدقيقتين 78 و87، ثم أكمل التركي ميريح ديميرال العودة بإحراز التعادل في الدقيقة 90+1، لتنتهي المواجهة 3ـ3.

وسجل الجزائري رياض محرز حضوره في العودة الأهلاوية بصناعة الهدفين الثاني والثالث، إذ صنع هدف توني الثاني، قبل أن يرسل الكرة التي سجل منها ديميرال هدف التعادل.