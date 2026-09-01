نيفيش وترينكاو.. صداقة قطعها «الكلاسيكو»

يدخل البرتغاليان فرانسيسكو ترينكاو، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وروبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، «كلاسيكو» الفريقين، الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن مؤجَّلة الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بذكريات 31 مباراةً جمعتهما في صفٍّ واحدٍ مع وولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب بلادهما، مقابل مواجهةٍ واحدةٍ فقط لعبا خلالها وجهًا لوجه قبل أن تُجدِّد الملاعب السعودية تنافسهما هذه المرة بقميصين مختلفين.

ويعرف ترينكاو مواطنه نيفيش جيدًا، إذ خاض الثنائي 21 مباراةً معًا بقميص وولفرهامبتون خلال موسم 2021ـ2022، إضافةً إلى عشر مبارياتٍ جمعتهما مع المنتخب البرتغالي.

وخلال تجربتهما المشتركة مع وولفرهامبتون، ظهر اللاعبان معًا في 21 مباراةً ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا دون أن يسجل أحدهما هدفًا من صناعة الآخر.

وامتدَّت الشراكة بعد ذلك إلى منتخب البرتغال، إذ لعب الثنائي معًا عشر مبارياتٍ، وكانت أبرز بصماتهما المشتركة أمام جمهورية إيرلندا، 11 أكتوبر 2025، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي تلك المواجهة، صنع ترينكاو هدف الانتصار الذي سجله نيفيش عند الدقيقة 90، ليمنحا البرتغال ثلاث نقاطٍ في مشوار التصفيات في واحدةٍ من أبرز اللحظات التي جمعت اللاعبين بقميص منتخب بلادهما.

وعلى الجانب الآخر، لا يحمل سجل المواجهات المباشرة بينهما سوى مباراةٍ واحدةٍ، تعود إلى عام 2019 عندما التقى براجا البرتغالي، الذي كان ترينكاو يدافع عن ألوانه، وولفرهامبتون الإنجليزي، فريق نيفيش، ضمن دور المجموعات من الدوري الأوروبي موسم 2019ـ2020.

وحسم براجا تلك المواجهة لمصلحته 1ـ0 دون أن يسجل، أو يصنع أي من اللاعبين، ليخرج ترينكاو منتصرًا من المواجهة الوحيدة التي وضعته وجهًا لوجه أمام مواطنه قبل «كلاسيكو» الرياض.

وانضمَّ ترينكاو إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، وسجل هدفًا، وصنع آخرَ خلال أربع مبارياتٍ خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات حتى الآن.

في المقابل، يخوض نيفيش موسمه الرابع بقميص الهلال، الذي انتقل إليه صيف 2023 قادمًا من وولفرهامبتون، وشارك منذ وصوله في 138 مباراةً بمختلف البطولات، سجل خلالها 25 هدفًا، وقدَّم 35 تمريرةً حاسمةً.

وبعد أعوام من الشراكة في إنجلترا والبرتغال، يتحوَّل الثنائي هذه المرة إلى طرفين متنافسين في «كلاسيكو» الكرة السعودية، إذ يرتدي ترينكاو الأخضر، فيما يواصل نيفيش رحلته بالأزرق، في ثاني مواجهةٍ مباشرةٍ تجمعهما خلال مسيرتهما.