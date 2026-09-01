كماتشو: الكلاسيكو هلالي بثنائية

يبرز البرازيلي مارسيلو كماتشو، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم والأهلي السابق، بين أفضل الأسماء التي حضرت في الملاعب السعودية منذ تسجيل ظهوره الأول مع القطب العاصمي 2004.

كماتشو مر بتجربة مع الشباب والأهلي، ثم العربي القطري، قبل العودة مجددًا إلى الليث الأبيض.

«الرياضية»، استعادت مع كماتشو أبرز محطات مسيرته، وذكرياته في الملاعب السعودية، واستمعت إلى رأيه حول مواجهة الهلال والأهلي، الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

سجل كماتشو في الدوري السعودي 74 مباراة و23 هدفًا مع الهلال، و24 مباراة وستة أهداف مع الأهلي، و25 مباراة وستة أهداف مع الشباب في فترته الأخيرة.

01

كيف ترى المباراة المرتقبة بين الهلال والأهلي.. وما توقعك لهذه المواجهة؟

ستكون مباراة قوية ومثيرة للغاية، الفريقان يملكان الجودة والعديد من اللاعبين القادرين على حسم المباراة.. أتوقع مواجهة متوازنة جدًا، لكن إذا كان عليّ توقع النتيجة، فسأقول الهلال 2ـ1 الأهلي.

02

لعبت للهلال والأهلي.. كيف تشعر عندما تشاهد الفريقين يلعبان ضد بعضهما؟

هو شعور خاص جدًا، لأن لدي ذكريات جميلة واحترامًا كبيرًا للناديين. كنت محظوظًا بخوض لحظات مهمة مع كلا الفريقين، لذلك عندما يلتقيان أشعر أنني منقسم قليلًا بينهما. أتمنى دائمًا أن أشاهد مباراة كرة قدم رائعة.

03

ما الذي يجعل مباراة الهلال والأهلي مختلفة عن بقية المباريات؟

التاريخ، وحجم الناديين، وشغف الجماهير، كلها عوامل تجعل هذه المباراة مختلفة، دائمًا ما يكون هناك ضغط كبير ومشاعر قوية، لأن الفريقين لديهما طموحات كبيرة والجميع ينتظر منهما الفوز.

04

عندما كنت لاعبًا في الهلال.. ماذا كانت تعني لك مواجهة الأهلي؟

كانت دائمًا مباراة مهمة جدًا، عندما تلعب للهلال، تعرف أن كل مباراة أمام منافس كبير لها أجواء مختلفة، كان عليك أن تكون جاهزًا ذهنيًا وبدنيًا، لأن الجماهير كانت تنتظر منك الفوز فقط.

05

بعد انتقالك إلى الأهلي.. هل تغير شعورك عندما كنت تواجه الهلال؟

نعم بالتأكيد، عندما تنتقل من نادٍ إلى آخر تتغير نظرتك. كنت أحترم الهلال كثيرًا، لكن بمجرد أن أصبحت لاعبًا في الأهلي، أصبح تركيزي بالكامل على مساعدة فريقي الجديد على الفوز، كانت دائمًا مباراة خاصة بالنسبة لي بسبب تاريخي مع الهلال.

06

ما أجمل ذكرى لك في مباريات الهلال والأهلي؟

أجمل ذكرياتي مرتبطة بالأجواء التي كانت تحيط بالمباريات، الملاعب كانت ممتلئة، والجماهير متحمسة، ودائمًا كانت هناك قوة وحماس داخل الملعب، هذه لحظات لا يمكن للاعب أن ينساها.

07

هل تتذكر مباراة مميزة أو مثيرة بين الفريقين؟

نعم، أتذكر أن مباريات الفريقين كانت دائمًا قوية ومليئة بالجودة والإثارة، مواجهات الهلال والأهلي لم تكن سهلة أبدًا، وفي بعض الأحيان كان تفصيل صغير قادرًا على تغيير نتيجة المباراة بالكامل.

08

حققت الدوري وكأس ولي العهد مع الهلال وكأس الملك مع الأهلي.. أي تجربة كانت الأهم بالنسبة لك.. ولماذا؟

من الصعب جدًا الاختيار، لأن كل تجربة كانت مميزة بطريقتها الخاصة، الفوز بالدوري وكأس ولي العهد مع الهلال كان مهمًا جدًا بسبب حجم النادي والتوقعات الكبيرة منه، لكن الفوز بكأس الملك مع الأهلي كان أيضًا لحظة لا تُنسى، أنا فخور بكل ما حققته مع الناديين.

09

كيف تتذكر فترتك مع الهلال.. ومن اللاعب أو الشخص الذي كان له التأثير الأكبر عليك؟

أتذكر فترتي مع الهلال بالكثير من الحب والاعتزاز، كانت مرحلة مهمة في مسيرتي، على المستوى المهني والشخصي. تعلمت من العديد من اللاعبين والشخصيات الرائعة في النادي، وكانت هذه التجربة سببًا في تطوري لاعبًا وشخصًا.

10

ماذا عن تجربتك مع الأهلي؟

لدي ذكريات جميلة جدًا مع الأهلي، منذ البداية كنت أؤمن بأن لدينا الجودة والعقلية التي تمكننا من المنافسة على البطولات المهمة، والفوز بكأس الملك أثبت أن الفريق كان قادرًا على تحقيق شيء مميز.

11

ما أبرز الفروقات بين الهلال والأهلي عندما لعبت معهما؟

كلا الناديين كبيران جدًا ولديهما جماهير شغوفة، لكن الأجواء والتوقعات كانت مختلفة، الهلال لديه عقلية انتصارية كبيرة وتاريخ قوي من النجاح. وفي الأهلي أيضًا شعرت بشغف كبير من الجماهير ورغبة قوية في تحقيق البطولات المهمة للنادي.

12

لو كنت لاعبًا اليوم.. هل ستختار الهلال أم الأهلي لهذه المباراة.. ولماذا؟

لو كنت ألعب اليوم سأختار الهلال، فقط لأن لدي تاريخًا خاصًا مع النادي، لكنني بالتأكيد لن أقلل من الأهلي، فهو يملك الجودة التي تمكنه من الفوز على أي فريق.

13

الأهلي لديه أيضًا لاعبون مميزون.. ماذا يحتاج للفوز على الهلال؟

يحتاج إلى أن يكون منظمًا جدًا، خاصة من الناحية الدفاعية، وألا يمنح الهلال فرصًا سهلة. كما يجب أن يكون شجاعًا عندما يمتلك الكرة، وأن يستغل المساحات التي تظهر عندما يتقدم الهلال للهجوم. أمام فريق بهذا المستوى، التركيز طوال الـ90 دقيقة أمر أساسي.

14

هل تعتقد أن الجانب النفسي سيكون مهمًا في هذه المباراة؟

بالتأكيد، في مباراة بين ناديين كبيرين الجانب النفسي مهم جدًا. الفريق الذي يحافظ على هدوئه وتركيزه وثقته بنفسه خلال اللحظات الصعبة، ستكون لديه فرصة أكبر لتحقيق الفوز.

15

بصفتك لاعب وسط سابقًا.. ما مفتاح الفوز بهذه المباراة من وجهة نظرك؟

بالنسبة لي، الصراع في خط الوسط سيكون أحد مفاتيح المباراة. الفريق الذي يسيطر على إيقاع اللعب، ويفوز بالكرات الثانية، وينتقل بسرعة من الدفاع إلى الهجوم ستكون لديه أفضلية. في مثل هذه المباريات الكبيرة، يجب على لاعبي الوسط منح الفريق التوازن والشخصية.