المرة الأولى.. مزاين الإبل في مهرجان ولي العهد

أدرج الاتحاد السعودي للهجن، للمرة الأولى، منافسات المزاين في تاريخ مهرجان ولي العهد للهجن، ضمن فعاليات النسخة الثامنة لعام 2026 على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن مع جوائزَ ماليةٍ تتجاوز 50 مليون ريال، يتنافس عليها الملَّاك عبر أكثر من 240 شوطًا متنوِّعًا.

وانطلقت النسخة الأولى من المهرجان 11 أغسطس 2018، ودخلت تلك النسخة التاريخية موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفها أكبر مهرجانٍ لرياضة الهجن في العالم بعد أن شهدت مشاركة 11.178 مطيةً، تنافست في أشواط السباق.

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد، ستجرى المنافسات على مدار ثلاثة أيامٍ رئيسةٍ لاستعراض الإبل من فئة المفاريد. وتم تخصيص الجمعة المقبل لمنافسات اليوم الأول لألوان «شقح - شعل»، والإثنين لانطلاق منافسات ألوان «وضح - حمر»، والأربعاء لختام الأشواط المحدَّدة بـ «هجن أصايل بكار - صفر - مجاهيم».

وتأتي هذه النسخة بالتزامن مع إنهاء الاتحاد السعودي للهجن حزمة مشروعاتٍ تطويريةً واسعةً في ميدان الطائف، شملت إنشاء مسارٍ تدريبي جديدٍ بطول 11 كيلومترًا، وتأهيل أرضية المضامير لرفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز السلامة.

وأوضح الاتحاد، أن استمرار هذا المهرجان وتطوُّره يجسِّد الدعم السخي وغير المسبوق من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لقطاع الهجن والإبل، وللمحافظة على الإرث الثقافي الأصيل للآباء والأجداد، وتعزيز مكانته التاريخية بين الأجيال.

وأسهم دعم ولي العهد والاهتمام المباشر في تحويل رياضة الهجن من موروث شعبي إلى صناعةٍ رياضيةٍ واقتصاديةٍ متكاملةٍ، تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، وجعل السعودية في المركز الأول والوجهة الرئيسة عالميًّا لتنظيم سباقات ومهرجانات الهجن، إضافةً إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المناطق المستضيفة من خلال إنعاش قطاعات الضيافة والنقل والتجارة المحلية.