وزارة الداخلية ترسم ملامح أمن المستقبل في «ليب 2026»

لا تبدأ قصة التقنية من الجهاز، ولا تنتهي عند الشاشة. هي تبدأ من أثرها في حياة الإنسان، وفي «ليب 2026» تقدم وزارة الداخلية تصوُّرًا متكاملًا لكيفية توظيف التقنيات الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتحويل التقنية من أدواتٍ منفصلةٍ إلى قدراتٍ مترابطةٍ، تدعم الأمن والسلامة، وتُمكِّن رجال الأمن، وترفع كفاءة العمل المؤسسي، وتطوِّر الخدمات، وتعزِّز القدرة على اتخاذ القرار.

وتبدأ الحكاية من واقعٍ يتحرك باستمرارٍ: مدنٌ، وطرقٌ، وأفرادٌ، وبلاغاتٌ، وخدماتٌ، وبياناتٌ تتدفَّق في كل لحظةٍ، وفي قلب هذا المشهد تعمل منظومات وزارة الداخلية بصورةٍ مترابطةٍ، ترصد، وتحلِّل، وتستجيب، وتقدِّم الخدمات، وتدعم اتخاذ القرار، لتتحوَّل التقنية من مجرد وسيلةٍ إلى قدرةٍ عمليةٍ تمتدُّ من الميدان إلى مراكز القيادة، ومن الطرق إلى المجتمع، ومن الرصد إلى الاستجابة، ومن الخدمات الرقمية إلى بيئة العمل الداخلية.

وفي مشاركتها في «ليب 2026»، تستعرض الوزارة ست منظوماتٍ مترابطة، يمثِّل تكاملها الصورة الكاملة للتحوُّل التقني في منظومة الأمن والخدمات، تبدأ بالأمن والسلامة الميدانية حيث تسهم التقنيات في رفع الجاهزية، وتسريع الاستجابة، مرورًا بالاستجابة السريعة التي تعزِّز القدرة على الاستجابة المبكِّرة، والسلامة المرورية التي توظِّف التقنية والبيانات لجعل الطرق أكثر أمانًا، والكاميرات الأمنية التي تمنح المنظومة رؤيةً أشمل، وقدراتٍ أكثر تطورًا في الرصد، وصولًا إلى الخدمات الرقمية التي تجعل رحلة المستفيد أسهل وأسرع وأكثر تكاملًا، والخدمات المؤسسية التي تمثِّل العقل الجامع لمختلف مكونات المنظومة.

وتتفرع من المنظومات الست 36 خدمةً ومشروعًا، تتوزَّع بواقع سبعٍ في الأمن والسلامة الميدانية، وثمانٍ في الاستجابة السريعة، وثلاثٍ في السلامة المرورية، وسبعٍ في الكاميرات الأمنية، وتسعٍ في الخدمات الرقمية، واثنتين في الخدمات المؤسسية، بما يعكس اتساع نطاق التحول التقني، وتنوع تطبيقاته داخل منظومة وزارة الداخلية.

وفي قلب هذا التحول يأتي الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الممكِّنات التي تمنح البيانات قيمةً أكبر، إذ لم تعد المسألة مرتبطةً بمجرد جمع البيانات وتخزينها، بل بالقدرة على تحليلها وفهمها واستخلاص المؤشرات منها، والاستفادة منها في دعم القرار والاستجابة.

ومع تدفق البيانات وتعدُّد مصادرها، يتيح الذكاء الاصطناعي إمكاناتٍ متقدمةً للتعامل مع كمياتٍ كبيرةٍ من المعلومات، وربط المؤشرات، وتسريع الوصول إلى المعرفة التي تساعد في بناء استجابةٍ أكثر كفاءةً واستباقيةً، ليصبح جزءًا من منظومةٍ تمتدُّ من البيانات إلى الميدان ومن الرصد إلى القرار.

وتجسِّد التقنيات التي تستعرضها الوزارة هذا التحول بصورةٍ عمليةٍ، فمن مركز الضبط الأمني المتنقل «عربة السبرنتر» الذي ينقل قدرات الضبط والمراقبة إلى الميدان، إلى طائرات «الدرونز» التي تضيف قدراتٍ متقدمةً للرصد والمتابعة، وصولًا إلى روبوت إبطال وإزالة المتفجرات الذي يوظف التقنية في التعامل مع المخاطر وتقليل تعرض رجال الأمن للخطر، فالقيمة هنا لا تكمن في التقنية ذاتها، وإنما في الوظيفة التي تؤديها والأثر الذي تحققه، فطائرة الدرونز ليست مجرد طائرةٍ، بل عين إضافية تصل إلى مواقع يصعب الوصول إليها، والروبوت ليس مجرد آلة، بل وسيلة تضع مسافة بين الإنسان والخطر، ومركز الضبط المتنقل ليس مجرد مركبة، بل قدرة أمنية يمكن نقلها إلى حيث يحتاج إليها الميدان.

وتكشف المنظومة عن تحولٍ أوسعَ في مفهوم العمل الأمني، من التعامل مع الأحداث بعد وقوعها إلى بناء قدراتٍ أكثر قدرةً على الرصد والفهم والتحليل والاستجابة، مستفيدة من تكامل التقنيات والبيانات والذكاء الاصطناعي بحيث تصبح المعلومة أسرع وصولًا، والرؤية أكثر شمولًا، والاستجابة أكثر كفاءة، والقرار أكثر دعمًا بالبيانات.

ولا تقف آثار هذا التحول عند الميدان، بل تمتد إلى المجتمع والمستفيد وبيئة العمل المؤسسية، فالتقنيات الأمنية تعزز السلامة، والخدمات الرقمية تختصر الوقت والإجراءات، والبيانات تساعد على رفع كفاءة العمليات، والحلول الذكية تمكِّن رجال الأمن والكوادر المختصة من أداء مهامهم بقدرات أكثر تطورًا، فيما يعمل التكامل بين مختلف المنظومات على بناء تجربة أكثر ترابطًا وكفاءة.

وفي هذا المشهد، يصبح الإنسان نقطة البداية والغاية النهائية من توظيف التقنية، فرجل الأمن هو مَن تمنحه التقنية أدواتٍ وقدراتٍ إضافية، والمجتمع هو مَن يلمس أثر الأمن والسلامة، والمستفيد هو مَن ينتقل إلى خدمات أكثر سهولةً وسرعةً، ومتخذ القرار هو مَن يستفيد من البيانات والتحليلات لرؤية الصورة بصورةٍ أكثر شمولًا.

ولهذا، فإن تقديم التقنية لا يبدأ بالسؤال: ماذا نملك؟ بل بالسؤال: ماذا تحقق؟ فكلما تطورت الأدوات، أصبح الأهم هو الأثر الذي تصنعه، وكلما ازدادت البيانات، أصبحت القيمة فيما يمكن استخلاصه منها، وكلما توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، أصبحت الغاية هي تحويل قدراته إلى نتائج ملموسة في الأمن والسلامة والخدمات.

وفي «ليب 2026»، لا تستعرض وزارة الداخلية مجموعة من التقنيات فحسب، بل وتقدم أيضًا صورةً لمنظومةٍ متكاملةٍ، تتحول فيها التقنية إلى قدرةٍ، من الميدان إلى مراكز القيادة، ومن الطرق إلى المجتمع، ومن الرصد إلى الاستجابة، ومن الخدمات الرقمية إلى العمل المؤسسي.

فالتقنية ليست هي القصة بحد ذاتها.. القصة هي الأثر الذي تحققه.