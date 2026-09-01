نبضات القلب تبعد مكتوميناي عن نابولي
سكوت مكتوميناي، لاعب فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
نابولي - رويترز 2026.09.01 | 03:51 pm
أعلن نادي نابولي الإيطالي، الثلاثاء، غياب سكوت مكتوميناي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب لمدة شهرٍ بسبب مشكلةٍ في القلب، تتطلَّب خضوعه لجراحةٍ.
وذكر النادي الإيطالي في بيانٍ، أن مكتوميناي، لاعب مانشستر يونايتد السابق، يعاني من اضطرابٍ بسيطٍ وحميدٍ في نبضات القلب، وهي حالةٌ تُسبِّب عدم انتظامٍ في ضربات القلب.
وقال نابولي: «يخضع مكتوميناي لجراحةٍ تصحيحيةٍ في الأيام المقبلة، وسيكون اللاعب متاحًا للمشاركة مجدَّدًا بعد فترة التوقف الدولي».
من المقرَّر أن يغيب اللاعب، البالغ 29 عامًا، عن أربع مبارياتٍ لمنتخب إسكتلندا في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بواقع مباراتين أمام سلوفينيا، وواحدةٍ ضد كلٍّ من سويسرا ومقدونيا الشمالية، في الفترة ما بين 26 سبتمبر 6 أكتوبر.