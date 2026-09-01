النصر.. عقد غريب ينتظر صفقة الحسن

تترقب إدارة نادي النصر إنهاء صفقة علي الحسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى الفتح، حتى تتمكن من اعتماد عقد عبد الرحمن غريب قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًّا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الصفقة ستوفر على الإدارة النصراوية نحو 15 مليون ريال، منها 10 ملايين قيمة الانتقال، والبقية تُمثِّل رواتب اللاعب.

وكانت «الرياضية» أكدت وفق مصدرها الخاص، 22 أغسطس الماضي، اقتراب إدارتي النصر والفتح من التوصُّل إلى اتفاق يقضي بانتقال الحسن إلى الأخير، على أن تنتظرا موافقة الرقابة المالية، حتى يتم استكمال إجراءات الانتقال قبل الإعلان الرسمي.

ونشرت «الرياضية» في 2 يوليو الماضي، وفق ما نشر حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا عن مصادره الخاصة، عن تمديد النادي العاصمي عقد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق، إلا أنَّ العقد لم يعتمد حتى الآن، بسبب فرض الرقابة المالية المشددة على النادي من قِبل رابطة دوري للمحترفين.

وتدرج الحسن، البالغ 29 عامًا، في الفئات السنية بنادي الفتح، قبل انتقاله إلى النصر 2020، الذي يمتد عقده حتى صيف 2028، فيما تعاقد النصر مع غريب «29 عامًا» في صيف 2022 لمدة أربعة مواسم، قادمًا من الأهلي، قبل أن يتم تمديد عقده الذي ينتظر الاعتماد من الرابطة.