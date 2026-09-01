الأهلي وباعطية.. العرض على طاولة الفتح

فتحت إدارة النادي الأهلي مفاوضاتها المباشرة مع نظيرتها في الفتح من أجل التعاقد مع سعيد باعطية، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن إدارة القطب الجداوي أرسلت، صباح الثلاثاء، عرضًا رسميًّا إلى الفتح، تطلب فيه شراء المدة المتبقية من عقد باعطية، الذي أبدى انفتاحًا لخوض التجربة مع بطل نخبة آسيا.

وبين أن باعطية، البالغ 25 عامًا، سيدخل الفترة الحرة من عقد مع الفتح يناير المقبل، وسينتهي ارتباطه مع «النموذجي» بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يحسم الطرفان المفاوضات بشكلها النهائي قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، 6 سبتمبر الجاري، وفي حال تمَّت الموافقة، سيخضع اللاعب لفحصٍ طبي في جدة قبل التوقيع الرسمي.

وانتقل باعطية، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، إلى صفوف الفتح في الفترة الشتوية موسم 2022ـ2023.

وبدأ اللاعب مسيرته في فريق الأهلي تحت 19 عامًا قبل أن ينتقل إلى الأنصار، ثم جدة، ويتحوَّل إلى الفتح.

ولعب باعطية مع الفتح 95 مباراةً في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفٍ، وصناعة ثلاثةٍ، وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.