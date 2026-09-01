مجمع الملك سلمان العالمي يطلق منصة الألعاب اللغوية

أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية منصة الألعاب اللغوية، الثلاثاء.

وتعد المنصة بوابة رقمية موحّدة تضمّ مجموعةً متنوعةً من الألعاب التفاعلية، منها ألعاب معجمية وتعليمية وترفيهية تعتمد توظيف البيانات اللغوية في صيغة تنافسية تمزج بين المتعة والتفكير اللغوي.

وقال الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، الأمين العام للمجمع: «منصة الألعاب اللغوية وتبرز توجّه المجمع نحو الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعالجة الآلية في خدمة اللغة العربية، وتعزز حضور معاجمها على المستوى العالمي و توظّف أساليب التلعيب الحديثة في تنمية الكفايات اللغوية، وتُسهم في تشجيع فئات المجتمع المختلفة على ممارسة اللغة العربية والتفاعل معها في بيئات رقمية جاذبة».

وتضم المنصة في مرحلتها التجريبية أكثر من «50» لعبة لغوية تفاعلية، ضمن خطة تستهدف إتاحة أكثر من «100» لعبة، مدعومة ببيانات تشتمل على أكثر من «15.000» سؤال، بما يتيح للمستخدمين تجارب لغوية متنوعة تتناسب مع اهتماماتهم ومستوياتهم المختلفة، وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من الجمهور العام، وكذلك المختصين باللغة العربية، ومتعلّميها، والمهتمين بها صغارًا وكبارًا.

وتتيح المنصة مستقبلًا منافسات لغوية رقمية في «دوري الألعاب اللغوية»، الذي يمكّن الجهات التعليمية والمؤسسات المختلفة من تنظيم المنافسات حضوريًّا أو عن بُعد. وتتضمن المنصة ميزة «ابتكر لعبتك اللغوية» التي تتيح تصميم ألعاب لغوية تعليمية، وتطوير محتوى متخصص يتناسب مع حاجات المستهدَفين وأهدافهم.

ويأتي إطلاق «منصة الألعاب اللغوية» تزامنًا مع «عام الذكاء الاصطناعي»، وضمن جهود المجمع في توسيع حضور اللغة العربية رقميًّا، بأدوات تفاعلية تقرّب اللغة من مستخدميها بأساليب عصرية، وتخدم مختصّيها ومتعلّميها والمهتمين بها من أنحاء العالم.