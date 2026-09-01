بـ 840 مليونا.. «المملكة القابضة» تستحوذ 70% من الهلال

أعلنت شركة المملكة القابضة استيفاء جميع الشروط المتعلِّقة باستحواذ نسبة 70% من أسهم شركة نادي الهلال من صندوق الاستثمارات العامة، وسداد المقابل المالي بالكامل، وإتمام الصفقة، حسبَ بيانٍ، نشرته في منصة تداول السعودية، الثلاثاء.

وأوضح البيان استيفاء جميع الشروط المتعلقة بالصفقة المنصوص عليها في اتفاقية بيع وشراء الأسهم، 16 أبريل الماضي، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة، وإفادات عدم الممانعة، واستيفاء كافة الشروط الداخلية.

وقد سدَّدت شركة المملكة القابضة كامل مبلغ الصفقة البالغ 840 مليون ريال سعودي «يمثِّل 70% من تقييم حقوق الملكية البالغ 1.2 مليار ريال سعودي» لصندوق الاستثمارات العامة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة والمملكة القابضة وقَّعا، 16 أبريل الماضي، اتفاقية بيع وشراء أسهمٍ ملزمةٍ، تستحوذ بموجبها الشركة 70% من إجمالي رأسمال شركة نادي الهلال.

ووقّعت الاتفاقية بناءً على قيمة منشأةٍ كليةٍ، بلغت 1.4 مليار ريال، فيما تبلغ حقوق الملكية 1.2 مليار ريال، التي تمثِّل 100% من إجمالي حقوق ملكية الشركة، وبناءً عليه تبلغ قيمة المقابل لاستحواذ حصة 70% مبلغ 840 مليون ريال.