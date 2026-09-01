«الكلاسيكو».. السومة يتصدر الهدافين

يتربَّع السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم السابق، على رأس قائمة هدافي «كلاسيكو» الهلال والأهلي في تاريخ مواجهاتهما ضمن دوري المحترفين قبل المباراة المرتقبة بينهما، الثلاثاء، المؤجَّلة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب «المملكة أرينا».

وسجل السومة ثمانية أهدافٍ في مرمى الهلال خلال مبارياتهما في دوري المحترفين، كما هز شباك الأزرق خمس مراتٍ بواقع هدفٍ في أربع مسابقاتٍ أخرى، هي السوبر، ودوري أبطال آسيا، وكأس الملك، وكأس ولي العهد.

ويأتي الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، ثانيًا بسبعة أهدافٍ، كما يملك الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السابق، الرصيد نفسه في مواجهات «الكلاسيكو».

ويحلُّ سالم الدوسري، نجم الهلال، في المركز الرابع في قائمة هدافي «كلاسيكو» الهلال والأهلي دوريًّا بتسجيله ستة أهدافٍ.

يذكر أن الهلال يدخل اللقاء بالعلامة الكاملة بعد انتصاره في مبارياته الثلاث الماضية، فيما حقَّق الأهلي فوزين قبل أن يتلقَّى خسارته الأولى أمام الخلود في الجولة الفائتة.