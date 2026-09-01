رسميّا.. الاتحاد يبيع عقد ديابي

أعلنت إدارة الاتحاد بيع المدة المتبقية من عقد الفرنسي موسى ديابي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، لبايرن ليفركوزن الألماني بعد استكمال الإجراءات اللازمة بين الطرفين، وفق حساب النادي الرسمي في منصة «إكس»، الثلاثاء.

وقدَّمت إدارة النادي الجداوي شكرها لديابي على ما قدَّمه خلال الفترة التي قضاها محترفًا في الفريق، متمنيةً له النجاح في مسيرته المقبلة.

وكانت «الرياضية» ذكرت، وفق مصادرَ خاصَّةٍ 27 أغسطس الماضي، أن الاتحاد سيجني نحو 37 مليون يورو من بيع عقد ديابي إلى باير ليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وسيبيع النادي الأعوام الثلاثة المتبقية من عقده، الممتد خمسة أعوامٍ، بأكثر من 50% من قيمة استقطابه في يوليو 2024 بـ 60 مليون يورو، مع توفير رواتبه الإجمالية البالغة 27 مليون دولار.

ومثَّل ديابي القطب الجداوي في 73 مباراةً، أحرز خلالها 11 هدفًا، وصنع 33 منذ انضمامه إليه قبل عامين قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

ولعِب الفرنسي 173 مباراةً لصالح باير ليفركوزن في الدوري الألماني من 2019 إلى 2023، وأحرز 49 هدفًا، وصنع 47.